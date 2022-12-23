Radical представил новый спорткар SR3 XXR

Компания Radical Motorsport представила новый спорткар — трековую модель Radical SR3 XXR.

Открытая модель получила переработанные кузовные панели, адаптированные для повышения прижимной силы, а также защитную дугу-«гало» для защиты головы пилота. Вся оптика выполнена светодиодной.

Особенностью SR3 XXR стал 235-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий на биоэтаноле. Двигатель разработан специалистами подразделения Radical Performance Engines, а тормозные механизмы разработала AP Racing.

На рынок Radical SR3 XXR выйдет в феврале 2023 года. Стоимость спорткара не названа.

Максим Вершинин