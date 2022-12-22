Доходы бюджета Сочи в 2023 году увеличатся на 39,2%

В 2023 году доходы бюджета Сочи увеличатся до 39,1 млрд руб., что на 39,2% больше, чем в этом году. Депутаты города приняли бюджет Сочи на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов в окончательном чтении.

«Свыше 50% бюджета нашего города в следующем году будет направлено на сферы образования, спорта и культуры, развитие общедоступной городской среды, выплаты нашим социально незащищенным категориям граждан, развитие дорожного хозяйства, инженерной инфраструктуры, озеленения и защиты растений»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В ближайшие три года большая часть расходов бюджета — 19 млрд руб. — будет направлена на реализацию масштабных проектов, в том числе комплексное развитие Сочи и модернизацию очистных сооружений. Еще более 11 млрд руб., или 57% бюджета, направят на социальную сферу.

Татьяна Ручкина

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