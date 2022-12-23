«Вина Лефкадии» сливают в процесс

Арбитражный суд Краснодарского края повторно ввел процедуру наблюдения в ООО «Вина Лефкадии». На возобновлении банкротства, прекращенного в 2016 году, настояли кредиторы. Предприятие «Вина Лефкадии» раньше называлось «Агрофирма “Саук-Дере”» и имело задолженность перед Россельхозбанком на 734 млн руб. После перехода бизнеса под контроль предпринимателя Михаила Николаева была достигнута договоренность с правопреемником банка о списании более 80% долга. Однако сейчас суду стало известно о сомнительных финансовых операциях при урегулировании задолженности.



В отношении ООО «Вина Лефкадии» Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения, которая продлится до 25 января 2023 года, документ опубликован в картотеке АСКК. Суд согласился с мнением кредиторов о том, что процедура банкротства ООО «Вина Лефкадии», прекращенная в январе 2016 года, должна быть возобновлена. Заявителями в процессе выступили московское ООО «Интерфин» (компания является банкротом, от ее имени действует конкурсный управляющий Станислав Захаров), а также госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» (конкурсный управляющий ООО КБ «Российский промышленный банк»).

ООО «Вина Лефкадии» раньше носило название АО «Агрофирма “Саук-Дере”», предприятие производит вина с 1939 года. В собственности агрофирмы находится около 210 га виноградников, а также винзавод производительностью 1,8 млн бутылок в год и подземное хранилище. С 2014 года АФ «Саук-Дере» входит в холдинг, подконтрольный основателю федеральной страховой компании «Наста» Михаилу Николаеву.

На момент смены собственника компания «Саук-Дере» имела задолженность в сумме 734 млн руб. перед Россельхозбанком, который выдавал кредиты прежним владельцам агрофирмы, ООО «Аврора-Юг» и ООО «Инвесткомпани».

Одновременно с приходом нового бенефициара кредиторы инициировали банкротство агрофирмы, однако в январе 2016 года новому владельцу «Саук-Дере» удалось заключить мировое соглашение с правопреемником Россельхозбанка, московской компанией «Интерфин», которая выкупила у банка право требования задолженности.

Агрофирма взяла на себя обязательство в течение года выплатить долги «Интерфину», а новый кредитор сделал должнику скидку в пределах 81% суммы — его требование к «Саук-Дере» составило 139 млн руб. Банкротство агрофирмы было прекращено, предприятие продолжило работу.

В 2018 году Арбитражный суд Москвы начал банкротство ООО «Интерфин», в октябре 2019 года компания, принадлежащая кипрскому офшору «Эсвиалла Трейдинг», была признана несостоятельной.

Конкурсный управляющий Станислав Захаров выяснил, что АФ «Саук-Дере» и «Интерфин» являются аффилированными компаниями. Кроме того, средства по мировому соглашению «Интерфину» не были выплачены, вместо этого прошла серия сомнительных сделок-взаимозачетов с участием других взаимосвязанных структур.

Станислав Захаров попросил суд аннулировать мировое соглашение, так как оно, по его мнению, нанесло ущерб кредиторам «Интерфина».

Одним из крупных кредиторов «Интерфина» является КБ «Российский промышленный банк», у которого отозвана лицензия, его конкурсным управляющим назначена госкорпорация «АСВ». В пресс-службе АСВ сообщили, что требования банка к ООО «Интерфин» на 270 млн руб. включены в реестр требований кредиторов.

Списание 81% долга — это огромный дисконт, существенно выходящий за рамки сложившейся практики, отмечают эксперты.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин пояснил, что это обстоятельство, а также аффилированность участников сделок могут указывать на попытку владельцев бизнеса существенно снизить долговую нагрузку на винодельческое предприятие.

По оценке участников рынка, высказанной анонимно, Михаил Николаев мог рассчитывать на получение новых кредитов под залог активов «Вин Лефкадии», свободных от старых долгов. «Однако, судя по всему, банкротство “Интерфина” внесло существенные корректировки. С учетом того, что теперь компанию “Интерфин” представляет уже конкурсный управляющий, вероятность заключения нового мирового соглашения на столь же выгодных для “Вин Лефкадии” условиях можно назвать низкой. Соответственно, возрастают шансы перехода винодельческого предприятия из процедуры наблюдения в конкурсное производство», — отметил юрист Юрий Федюкин.

Анна Перова, Краснодар