Самым популярным автобусом в Петербурге оказался №39, следующий до Пулково

Автобусный маршрут №39, следующий от улицы Костюшко в Московском районе Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково, оказался среди горожан и гостей самым востребованным по итогам года. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Автобусы №39 за год успели перевезти до аэропорта и обратно 9 млн пассажиров. Они прибывают на остановки с интервалом 5-6 минут. В салоне пассажиры могут ознакомиться с расписанием вылетов и прилетов, а также узнать номер стойки регистрации своего рейса. В список наиболее популярных также вошли маршруты №№27, 93 и 2, каждый из которых перевез по 7 млн пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что «Пассажиравтотранс» закупит новые автобусы для Петербурга по субсидии.

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