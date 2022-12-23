Из 36 депутатов думы 7-го созыва 22 депутата победили на выборах в одномандатных округах. По единому округу от региональных отделений российских политических партий избрались 14 депутатов. Из них шесть человек представили партию «Единая Россия», четыре мандата получила КПРФ, два — «Справедливая Россия», по одному — ЛДПР и «Новые люди». В составе думы образованы комитеты: по бюджету и налогам, по городскому хозяйству, по местному самоуправлению и регламенту, по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, по пространственному развитию и благоустройству, по социальной политике, по экономическому развитию.