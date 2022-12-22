В «Союз-строе» оставили двоих

Апелляционная инстанция отказала конкурсному управляющему застройщика-банкрота ООО «Союз-строй» Ляйсан Насыровой в привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и контролирующих должника лиц: Андрея Хомова, Рафаиля Тухватуллина и Альберта Валиева. Ранее арбитражный суд Башкирии привлек их, а также Андрея Скрипия, Артура Нигматуллина и ООО «Холдинг Союз — Регион» по обязательствам компании солидарно на 176,9 млн руб., мотивируя это тем, что руководители вовремя не подали заявление о признании компании банкротом. Во второй инстанции троим ответчикам удалось доказать, что факт неподачи заявления в определенный период не является достаточным основанием для возложения субсидиарной ответственности. Опрошенные юристы считают, что оснований для обжалования нет.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о привлечении бывших руководителей застройщика-банкрота ООО «Союз-строй» и контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на 176,9 млн руб.

«Союз-строй» был признан банкротом в 2018 году. В 2013-2016 годах компания с привлечением средств дольщиков строила ЖК «Олимп» в Иглинском районе Башкирии. В состав жилого комплекса входили три многоквартирных дома в селе Акбердино. Однако застройщик не смог выполнить свои обязательства перед 163 дольщиками, готовность домов составила от 8 до 41%. В отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что у «Союз-строя» не было проектной документации на возведение объектов, тем не менее, в администрации Иглинского района выдали разрешение на строительство. В 2020 году было принято решение, что «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» выплатит компенсации пострадавшим. За выплатами обратились 143 дольщика. В 2021 году арбитражный суд Башкирии передал фонду принадлежащие «Союз-строю» право аренды участка площадью 22,5 тыс. кв м в селе Акбердино стоимостью 31,2 млн руб. и недострои на нем, которые оценены суммарно в 63,7 млн руб. Размер требований фонда к компании составил 73,6 млн руб.

В июне текущего года по заявлению конкурсного управляющего «Союз-строй» Ляйсан Насыровой арбитражный суд Башкирии привлек бывших руководителей и владельцев должника Андрея Хомова, Артура Нигматуллина, Рафаиля Тухватуллина, Андрея Скрипия, Альберта Валиева, ООО «Холдинг Союз — Регион» (совладельцем является Айрат Сулейманов) солидарно к субсидиарной ответственности. Основанием для подачи заявления стало то, что ответчики своевременно — в 2015 году — не обратились в арбитражный суд с заявлением о признании «Союз-Строя» банкротом. В результате был причинен «существенный вред имущественным правам кредиторов», «не обеспечена передача документов бухгалтерского учета арбитражному управляющему, что не позволило сформировать конкурсную массу», требования конкурсных кредиторов остались непогашенными в полном объеме, а дольщики не получили свое жилье, говорилось в материалах дела. Заявление о признании компании банкротом было подано только в начале 2017 года.

Ляйсан Насырова представила заключение экспертов, согласно которому с 2013 по 2015 годы застройщик собрал более 127 млн руб. средств, а стоимость выполненных работ составила 37 млн руб. По их мнению, остальные 90 млн руб. были присвоены ответчиками. На начало 2015 года компания имела постоянные признаки банкротства из-за превышения заемного капитала над собственным, говорится в деле.

Андрей Хомов, Рафаиль Тухватуллин и Альберт Валиев подали апелляционные жалобы. Они заявили, что в 2015 году признаков банкротства не усматривалось, «Союз-строй» активно вел строительство, привлекал деньги дольщиков и инвесторов, а в последующем все имущество должника рыночной стоимостью 64 млн руб. было передано конкурсному управляющему.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами ответчиков относительно того, что сложившаяся финансовая ситуация в компании позволяла продолжать хозяйственную деятельность, а «безусловные признаки неплатежеспособности отсутствовали». В 2016 году размер кредиторской задолженности «Союз-строя» не превышал балансовой стоимости его активов, компания платила налоги, взносы, рассчитывалась за выполненные работы и стройматериалы, перечисляла зарплату. Судебная коллегия отметила, что «факт неподачи заявления о признании должника банкротом в определенный период не является достаточным основанием для возложения субсидиарной ответственности». При этом суд не нашел доказательств присвоения ответчиками денежных средств.

Ляйсан Насырова сообщила «Ъ-Уфа», что примет решение о подаче кассационной жалобы после изучения решения суда.

По мнению руководителя офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, постановление апелляционной коллегии обоснованно и перспектив в кассационном обжаловании нет: «Заявителю необходимо было доказать, что непереданные документы позволили бы существенно увеличить конкурсную массу. В данном случае этого сделано не было».

С ним согласен партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский, который отметил, что обстоятельства, на которые ссылался по делу конкурсный управляющий, надлежащим образом им не доказаны. «Также в деле не были представлены доказательства уклонения ответчиков от передачи документов управляющему, а также причинно-следственная связь между такими действиями бывшего руководства должника и наступлением невозможности полных расчетов с его кредиторами. Факт присвоения ответчиками денежных средств общества также не нашел своего подтверждения», — прокомментировал Александр Павловский.

Влада Шипилова