Сделки с халяльным уклоном

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внедрении в нескольких регионах России исламского банкинга. Помимо республики двухгодичный эксперимент планируется начать в Дагестане, Чечне и Татарстане. Подобный правовой режим подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. По мнению авторов законопроекта, это позволит определенной категории мусульман, соблюдающей нормы ислама, пользоваться банковскими услугами, создаст благоприятные условия для партнерского финансирования и даст толчок для развития бизнеса в регионах. Однако опрошенные эксперты не ожидают от исламского банкинга выгодных условий и считают, что закон не окажет существенного влияния на экономическое развитие республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исламский банкинг подразумевает сделки в соответствии с нормами ислама

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Исламский банкинг подразумевает сделки в соответствии с нормами ислама

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает создание условий для исламского банкинга — экспериментального правового режима по партнерскому финансированию. Его планируют ввести в четырех регионах России: Башкирии, Дагестане, Чечне и Татарстане. Планируется, что это будет пилотный проект, который продлится два года, начиная с 1 февраля 2023 года. При этом территория и сроки проведения эксперимента могут быть расширены правительством России по согласованию с Банком России, говорится в тексте законопроекта.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков (родом из Башкирии), Максим Топилин, Владимир Сенин, Айрат Фаррахов, Аркадий Свистунов, сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев. Эксперимент позволит «увеличить доступность финансовых услуг для значительной части российских граждан» и создать благоприятные условия для партнерского финансирования, что даст толчок развитию бизнеса в регионах и привлечет зарубежные инвестиции из исламских стран, говорится в пояснительной записке.

Участниками экспериментального режима могут стать кредитные и некредитные финансовые организации, юрлица в виде потребительских обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, товариществ. Участники, не являющиеся кредитными или некредитными организациями, на момент запуска пилотного проекта должны иметь минимальный капитал в размере 10 млн руб. без учета заемных средств и находящегося в залоге имущества. С каждым годом минимальная сумма будет увеличиваться: от 25 млн руб. — в 2024 году, от 40 млн руб. — в 2025 году и так далее. Вести реестр участников поручат Банку России.

Исламский банкинг подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Участники, в частности, не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, им запрещены сделки с условиями неопределенности, финансирование деятельности, связанной с производством табака, алкоголя, оружия и боеприпасов, игорным бизнесом. Прибыль такие организации будут получать за счет инвестиций. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование, заключение договоров купли-продажи.

Это не первая попытка внедрения исламского банкинга в России, отмечает экс-руководитель башкирского отделения «Опоры России», руководитель креативной мастерской бизнес-решений «Точка опоры» в Стамбуле Тимур Лукманов. «Были уже схожие проекты, которые прерваны в связи с отсутствием законодательной базы. Возможно, этот законопроект даст вторую жизнь исламскому банкингу в России. Вместе с тем, он не окажет существенного влияния на экономическое развитие республики. Для тех, у кого есть деньги, нет препятствий в реализации проектов с доверенными лицами в рамках закрытых групп», — считает он.

Председатель совета республиканского отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Ляйсан Николаева считает, что закон в Башкирии приживется, а исламский банкинг будет пользоваться спросом.

Такая практика будет представлять для банков интерес, отметил управляющий дополнительным офисом «Новикомбанка» в Уфе Александр Соколов, так как по нормам исламского банкинга снизятся затраты на финансовые операции. «Это будет выгодно, с одной стороны, самим кредитным организациям, а с другой стороны — клиентам банков, которые смогут воспользоваться более привлекательными условиями. Однако о долгосрочных перспективах пока говорить рано. Для начала нужно будет оценить итоги пилотного проекта, а затем уже выстраивать взаимодействие в новом формате», — прокомментировал господин Соколов.

При этом председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин считает, что клиентам не стоит ждать от исламского банкинга выгодных условий, поскольку ипотека, лизинг, покупки и рассрочки будут сравнимы по цене с обычными кредитами. «Вместе с тем законопроект позволит банкам эффективно предоставлять услуги в рамках исламского права. В исламе нельзя брать деньги в рост, а с фиксированной наценкой — можно. У мусульман есть огромный спрос на такие услуги. К примеру, приобрести в рассрочку телевизор или жилье с фиксированной платой. Надеемся, законопроект примут во втором и третьем чтениях», — сказал он.

Карина Мамаева