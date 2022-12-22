Пермские власти придумали, как выявлять неплательщиков за парковку

Администрация Перми планирует бороться с владельцами автомобилей, которые, закрывая номера машин, не оплачивают парковку в центре города. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Я категорически не приемлю, что добропорядочные граждане оплачивают занимаемое парковочное место, а кто-то прикрывает номерные знаки визитными карточками или масками для лица, пытаясь тем самым уйти от начисления платы за парковку»,— сказал господин Демкин. По его словам, в мэрии нашли решение: с нового года специалисты администрации будут осуществлять проверки и при выявлении таких транспортных средств открывать их номера, фиксировать на фото или видео и закрывать обратно. «Дальше граждане будут играть в лотерею — либо все-таки оплатить это парковочное место, либо заплатить штраф»,— заявил глава Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Система платных парковок работает в Перми с 2016 года. Существующая зона платной парковки ограничена улицами Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, Глеба Успенского, Полины Осипенко, Сибирской, Чернышевского, Николая Островского, Революции, Клименко, Парковой, Монастырской, Окулова. Плата за стоянку в этой зоне сейчас составляет от 20 до 30 руб./час. Штраф за невнесение платы за пользование парковочным местом —1 тыс. руб., при повторном нарушении — 2 тыс. руб.