В Сочи на новогодних каникулах усилят работу служб эвакуации транспорта

В Сочи в период новогодних праздников усилят работу служб эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Хаотично припаркованные машины не только мешают движению, они создают угрозу безопасности, а также препятствуют работе спецтранспорта и транспорта общего пользования, именно поэтому работа службы эвакуации будет усилена»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Рейдовые мероприятия в горном и прибрежном кластерах уже начались. За нарушение правил парковки на водителей будут составлять административные материалы. Особое внимание будут уделять транспорту, брошенному вблизи автобусных остановок и затрудняющему посадку и высадку пассажиров, а также транспорту, создающему помехи уборочной технике.

В направлении Красной Поляны в эти праздники усилят дежурство мобильных постов ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения заторов. Кроме того, в горный кластер ограничат доступ машин, не укомплектованных зимними шинами.

Татьяна Ручкина

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