Глава Перми не планирует кадровые перестановки в мэрии из-за некачественной уборки снега

Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» глава Перми Алексей Демкин прокомментировал сложности с уборкой снега на дорогах во время сильных снегопадов. Он заявил, что «как и многие пермяки, не совсем доволен результатами уборки города». Вместе с тем, по его словам, ситуация находилась на контроле. «Подрядные организации были сразу выведены на улицы города. Первоочередной задачей было растолкать снег и дать возможность спокойного проезда транспорта, не остановить движение»,— отметил господин Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На поступивший в ходе эфира вопрос от слушателя, не планируется ли из-за некачественной уборки улиц уволить отвечающих за это сотрудников аппарата мэрии, глава города ответил, что «показательные увольнения — не панацея и не способ настройки городской команды на качественное выполнение своих должностных обязанностей». По его мнению, городская команда и районные администрации работают слаженно, а затруднения с уборкой улиц возникли по независящим от них причинам. «Это работоспособность подрядных организаций, технический износ их техники, сложности с поставкой запасных частей к этой технике. Я считаю, что увольнение заместителя, занимающегося этой сферой деятельности, преждевременно», — сказал мэр.

С начала декабря в Перми прошли сильные снегопады, из-за которых возникли проблемы с уборкой улиц и, как следствие, образовался транспортный коллапс. На фоне этого дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», которая получила полномочия по содержанию центральных улиц краевой столицы, приступила к этой работе досрочно: не с 1 января 2023 года, а с 20 декабря текущего года.