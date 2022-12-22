«В приоритете лишь танки и ракеты»

Америка продолжает де-факто воевать с Россией до последнего украинца. Так в Кремле прокомментировали визит в Соединенные Штаты президента Украины Владимира Зеленского. 21 декабря он провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Вашингтон также объявил об очередном пакете военной помощи Киеву, который, в частности, предусматривает передачу зенитных комплексов Patriot. В Москве на это заявили, что поставки новых вооружений не способны помешать специальной военной операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад готов к дальнейшей эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Это было красиво. Что-что, а шоу американцы устраивать умеют. Да и Владимир Зеленский также в этом деле человек искушенный — приобрел богатый опыт. Президент Украины в военной одежде эффектно контрастирует с супружеской четой Байденов. Вот флаг прямо из зоны боевых действий, подарки — слова благодарности американцам от украинских военных. И далее выступление в Конгрессе — овации, заявления о поддержке и другие трогательные моменты.

Общий смысл такой: Запад и Украина едины. Они вместе защищают основные человеческие ценности. С политической точки зрения, визит важен для обеих сторон — 46-й президент США стоит во главе сил добра. И главное — общественное мнение на Западе, которое не всегда на стороне Украины. Растрогавшись, колеблющиеся американцы просто обязаны прекратить на этот счет сомневаться. В свою очередь республиканцы, что представляют интересы защитников традиционных ценностей, должны все это учесть. Хотя опросы показывают, что рядовые граждане на Западе устают от происходящих событий, по большому счету это неизбежно.

Политические обозреватели и легендарная Нэнси Пелоси сравнили нынешние события с визитом Уинстона Черчилля в США 81 год назад в декабре 1941 года в разгар войны после нападения на Перл-Харбор. Еще нужно сказать, что основной посыл господина Зеленского — проведение международного саммита по мировой безопасности с учетом нынешних реалий. То есть речь идет о создании новый мировой архитектуры, видимо, без России.

Пока не совсем понятно, достигнуты или нет политические цели. Но что касается поставок вооружений, здесь есть прогресс — очередной пакет помощи на $1,85 млрд. Главное — это, конечно, батарея Patriot.

Господин Зеленский рассчитывал на большее и не скрывал этого, равно как и Джо Байден четко дал понять, что Америка не будет резко форсировать процесс. Основная причина понятна — риск глобальной ядерной войны остается и его нужно минимизировать. Поэтому придется сохранять определенный баланс сил, управлять процессом.

Но то, что еще месяц назад считалось невозможным — в частности, Patriot — сейчас, пожалуйста. Вот они — получите, распишитесь. Одна батарея, немного, но это жест, в первую очередь, политический. На каждое повышение ставок у Запада есть ответ, он к этому готов, однако не он является инициатором эскалации — таков основной посыл.

Но если повышение ставок продолжится, то в перспективе Владимир Зеленский может получить и танки M1 Abrams, и дальнобойные ракеты, и другую наступательную технику, благодаря которой конфликт перейдет на принципиально новый уровень.

В Москве, как известно, считают, что именно Запад начал, а мы лишь защищаемся. Но реальность выглядит именно так. При этом, скорее всего, в Вашингтоне обсуждались также варианты мирного, дипломатического решения проблемы. Однако об этом ничего не сообщается. Можно предположить, что предложить особо нечего, кроме гипотетической мирной конференции в непонятном пока формате. На сегодня в приоритете лишь танки и ракеты. И слезы умиления, конечно.

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