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Пермские справедливороссы переизбрали руководителя реготделения

Депутат законодательного собрания Пермского края Вероника Куликова переизбрана председателем регионального отделения партии «Справедливая Россия-За правду». Как сообщается на сайте реготделения, это решение было принято на региональной отчетно-выборной конференции. Также в ходе конференции были сформированы новые составы руководящих и контрольных органов реготделения. Ранее переизбрать госпожу Куликову на новый срок полномочий рекомендовал президиум Центрального совета партии.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вероника Куликова возглавляет отделение «Справедливой России-За правду» с конца 2016 года. В 2020 году она была переизбрана председателем совета регионального отделения на два года.

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