Авиарейсы из Ярославля в Питер с Нового года станут ежедневными

С 1 января 2023 года авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом станет ежедневным. Авиакомпания «Икар», входящая в состав «Nordwind Airlines», будет осуществлять рейсы на судне «Embraer 190» вместимостью 110 кресел. Среднее время в пути — 1 час 35 минут, стоимость билета в одну сторону — 2,5 тыс. руб.

«Ярославль и Петербург связывают обширные деловые и туристические отношения. Увеличение частоты рейсов позволит выстроить удобную и быструю транспортную логистику. Поэтому принято решение о развитии этого направления. С декабря этого года полеты выполнялись три раза в неделю, с нового года авиасообщение станет ежедневным»,— сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. Отмечается, что эти рейсы были включены в список субсидируемых региональных маршрутов на 2023 год.

Алла Чижова

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