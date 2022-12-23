Гости стремятся на юг

В уходящем году Ростовская область вошла в пятерку самых востребованных направлений отдыха в России. Только в первом полугодии регион посетили почти на 40% больше туристов, чем до пандемии. Одна из причин — закрытие большинства южных аэропортов, которое привело к усилению автомобильного трафика с севера на юг. По мнению экспертов отрасли, большинство путешественников следовали через регион транзитом, останавливаясь в лучшем случае на один день, что подтверждает некоторое снижение объемов гостиничных услуг и общепита. В перспективе на Дону увеличить количественные и качественные показатели турпотока позволят проекты развития гостевой инфраструктры, реализация которых уже началась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В уходящем году в Ростовской области 70% турпотока обеспечили транзитные путешественники, направляющиеся на отдых на Черноморское побережье и в Крым

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В уходящем году в Ростовской области 70% турпотока обеспечили транзитные путешественники, направляющиеся на отдых на Черноморское побережье и в Крым

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Росстата, в январе—сентябре 2022 года численность «постояльцев средств коллективного размещения» в Южном федеральном округе (ЮФО) составила 9,4 млн человек. Это почти на 2,3 млн гостей меньше, чем за три квартала 2021 года. Сильнее всего падение в Краснодарском крае: регион принял 6,3 млн туристов против 8 млн годом ранее. Количество постояльцев крымских отелей сократилось почти на 800 тыс., до 1,2 млн. Ростовской области удалось почти сохранить результат первых трех кварталов 2021 года — на Дону коллективные средства размещения приняли 724 тыс. человек (против прошлогодних 728 тыс.).

По словам опрошенных BG экспертов, в текущем году падение турпотока на юге РФ было ожидаемым. В июле глава Ростуризма Зарина Догузова говорила на заседании президиума Cовета законодателей РФ, что сокращение количества отдыхающих может достичь 30%, в первую очередь из-за закрытия аэропортов и недостаточного количества поездов на южном направлении. По мнению госпожи Догузовой, увеличение их числа на 30% оказалось недостаточным. В конце октября по решению президента Владимира Путина Ростуризм упразднили, а все его функции передали Минэкономразвития РФ.

Помимо прямого влияния на туристический поток, аэропорты, закрытые в связи с СВО, формируют у отдыхающих «тревожно-настороженное отношение» к регионам, заметила президент ростовской Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж. По ее словам, на этом фоне снижение количества путешествующих отмечают многие участники гостиничного рынка Дона. Глава АПИГ подсчитала, что в первом квартале 2022 года доходы местных отелей сократились в номинальном выражении на 9% по сравнению с январем—мартом 2019-го, когда на рынок еще не влияла пандемия и геополитическая обстановка.

Схожее мнение высказал генеральный управляющий отеля Grand Rostov by Hyatt Regency Сергей Клименко. Основная целевая аудитория отеля — многочисленные бизнес-делегации. Из-за закрытия аэропорта их трафик сократился, максимальная численность группы снизилась с 300 человек до 100. «С 2020 года (когда началась пандемия коронавируса) рынок претерпел очень сильные изменения,— отметил господин Клименко.— Количество командированных сократилось, но не свелось к нулю. Сейчас корпоративный сегмент составляет не более 20% от общего объема гостей в нашем отеле. Что касается самих бизнес-мероприятий, то окно бронирований под них сократилось вдвое. Стало сложнее планировать долгосрочные проекты, но мы все адаптировались под оперативную подготовку мероприятий в короткие сроки».

Сокращение количества корпоративных клиентов Сергей Клименко объяснил тем, что сейчас бизнес активно оптимизирует свои расходы, в которых командировки представляют значимую статью. Исследование цифровой платформы по организации командировок и управлению расходами «Ракета» показало, что, несмотря на характерный для осени традиционно высокий уровень деловой активности, количество командированных сократилось в России на 7%, по сравнению с сентябрем 2021 года, и на 12% по сравнению с прошлогодним октябрем.

По данным Ростовстата, за январь—июль 2022 года выручка гостиниц и общепита на Дону сократилась на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а объем гостиничных услуг уменьшился на 3,1%.

Задача — задержать по пути

В Ростовской области сравнительно невысокая отрицательная динамика гостиничного рынка связана с тем, что часть туристов, которые, направляясь на Кубань или в Крым, раньше прилетали в Краснодар, Анапу, Геленджик или Симферополь. Теперь же эти люди едут на Черноморское побережье на автомобилях и по дороге останавливаются в южной столице, через которую проходит федеральная трасса М-4 «Дон». «Специфика Ростова-на-Дону — транспортная доступность Черноморского побережья,— уверена Зарина Догузова.— Основной акцент — Крым. Путешественники переориентируются на автомобили. Автопоток на полуостров вырос на 50%».

На туристическом форуме «Открой Вольный Дон», который прошел в Ростове в середине декабря, председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил, что 84% туристов, которые направлялись в Крым летом 2022 года на автомобилях, проследовали через территорию Ростовской области. А это более 5 млн человек, уточнил господин Маковей. С учетом путешественников, направляющихся на Черноморское побережье Кавказа, количество таких транзитных туристов могло достичь 8 млн, добавил спикер.

По оценке директора АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяны Горяйновой, в уходящем году 70% потока региона обеспечили транзитные туристы и отдыхающие, приехавшие на один-два выходных дня. «При этом, увидев, что на Дону есть интересные места и довольно развитая туристическая инфраструктура, многие транзитные путешественники на обратном пути уже специально задерживаются у нас на несколько дней»,— рассказала госпожа Горяйнова. По ее словам, 60–70% таких туристов — москвичи.

Информацию подтвердил и Сергей Клименко: «Мы провели анализ клиентской базы и выявили, что большинство бизнес-поездок совершается из таких регионов, как Москва и Подмосковье (60%), Краснодарский и Ставропольский края (20%), Ленинградская и Свердловская области (15%), Волгоградская и Самарская области (5%)».

По мнению Сергея Маковея, Ростовской области надо попытаться задержать туристов, которые следуют через регион проездом. Для этого необходимы новые объекты размещения, общепита и точки притяжения.

Схожую позицию высказывал и донской губернатор Василий Голубев в интервью агентству «Интерфакс». По словам главы региона, если здесь задержат транзитных гостей на день-другой, то они обязательно вернутся. «Мы должны просто правильно показать Ростовскую область, встретить, накормить — со всем донским гостеприимством»,— подчеркнул губернатор (цитата по источнику).

По мнению выступавшего на форуме «Открой Вольный Дон» директора Центра стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства Романа Еремяна, делать основную ставку на «транзитных» туристов — малоэффективно. «Их поток велик только в высокий курортный сезон, поэтому инвестиционные проекты, ориентирующиеся в первую очередь на эту аудиторию, не смогут зарабатывать в другое время года»,— уверен эксперт.

Центральная поддержка регионов

Выступая 13 декабря с инвестиционным посланием, Василий Голубев, со ссылкой на данные МТС, оценил количество туристов, посетивших Дон в январе—октябре 2022 года в 3 млн человек. Для сравнения: по итогам первого полугодия этот показатель составил 2,5 млн, на 38% выше, чем в допандемийный период (согласно данным «Сбер Индекса»). В результате Ростовская область вошла в пятерку самых востребованных направлений отдыха в России.

В то же время Росстат приводит более скромные данные: в первом полугодии туристический поток на Дону составил 513 тыс. человек. Однако Росстат прежде всего оценивает турпоток по количеству постояльцев коллективных и индивидуальных средств размещения (например, съемных квартир). И если точное число гостей, останавливавшихся в отелях можно определить, то аналогичный показатель по «частному сектору» определить трудно. Другое дело, информация о пользователях банковскими картами и сотовой связью. Их-то как раз посчитать можно. Поэтому оптимистичные оценки региональных властей, опирающихся в своих выводах на большие данные, ближе к истине.

По словам Василия Голубева, чтобы в Ростовской области затраты на туризм начали окупаться, турпоток в регион необходимо нарастить до 4 млн человек в год. Сейчас, по данным донского правительства, доля туризма в валовом региональном продукте составляет 1,2%. По прогнозам губернатора, по итогам 2022 года ВРП области составит 2,2 трлн руб. (на 0,1% больше, чем годом ранее). Таким образом, общий оборот туристической отрасли региона за 2022 год можно оценить в 20,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках реализации многомиллиардного проекта развития инфраструктуры Таганрог будет превращен в центр, действующий в рамках туристической макротерритории «Юг»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В рамках реализации многомиллиардного проекта развития инфраструктуры Таганрог будет превращен в центр, действующий в рамках туристической макротерритории «Юг»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Действующая в Ростовской области подпрограмма госпрограммы «Развитие культуры и туризма» (принята в 2019 году, действует до 2030 года) предусматривает выделение в 2022 году всего 59 млн руб. (для сравнения: объем финансирования подпрограммы «Развитие культуры», в рамках которой, например, поддерживают музеи и библиотеки, ремонтируют памятники, составляет почти 5,1 млрд руб.). В приоритетном перечне «100 губернаторских инвестиционных проектов» («Губернаторской сотне») практически нет проектов, направленных на развитие туризма. За исключением, пожалуй, только строительства в Каменске-Шахтинском торгово-развлекательного комплекса площадью 13,5 тыс. кв. м. Город расположен на трассе М-4 «Дон» и новый центр может стать одной из точек притяжения транзитных туристов. Проект стоимостью 500 млн руб. реализует ООО «Торговый дом “Тигарбо”». Инвестор намерен завершить проект в 2023 году.

В регионе весомая поддержка туристической отрасли оказывается из федерального бюджета. Так, в апреле нынешнего года Ростовская область заключила соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Туризм.рф», которое подразумевает выделение средств на развитие инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ростуризм до упразднения успел провести конкурс грантов, одним из победителей которого стала Ростовская область. Благодаря этому, в 2023 году регион направит 103 млн руб. на обустройство национального туристического маршрута «Стартап Петра I» (трехдневный тур по Азову и Таганрогу), обустройство пляжей и поддержку общественных инициатив в сфере развития туристической инфраструктуры. Для сравнения: Кубани в рамках нацпроекта будет выделено около 750 млн руб., сообщил в октябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Средства пойдут на обустройство национальных туристических маршрутов и пляжей, а также строительство автокемпингов. «По итогам 2022 года (Кубань) планирует принять 17 млн туристов, на уровне рекордного 2019 года»,— заявил глава региона на состоявшейся в декабре в Сочи церемонии награждения лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп — 2022». По мнению Вениамина Кондратьева, на время закрытия южных аэропортов, например, в Краснодаре и в Ростове-на-Дону, аэропорт Сочи стал «основным транспортным туристическим хабом».

Кроме финансовых государство применяет и нематериальные меры поддержки туризма. Так, еще в октябре 2021 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело конкурс по отбору регионов, проекты из которых получили возможность участвовать в акселераторе промышленного туризма. Ростовская область — в первой пятерке победителей. В проект, в частности, вошли «Ростсельмаш», таганрогский производитель отопительного и водогрейного оборудования «Лемакс», завод «Цимлянские вина» и винодельня «Усадьба Саркел», предприятие «Семикаракорская керамика» и др.

В расчете на любовь к истории

Направлением, которое получило в уходящем году мощный импульс для развития, стал историко-культурологический туризм. На него предполагается выделить беспрецедентные суммы. Крупнейший проект такого рода — развитие инфраструктуры Таганрога. Рассчитана программа на срок до 2030 года. Общий объем финансирования составит около 66 млрд руб., основная часть которых, более 48 млрд, придется на областной бюджет. Вклад внебюджетных источников должен превысить 16 млрд руб. Из городского бюджета планируется выделить почти 2 млрд руб.

Одна из целей проекта — превращение Таганрога в центр, действующий в рамках туристической макротерритории «Юг». Создание таких формаций предусмотрено национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Для каждой макротерритории разрабатывается мастер-план развития. В случае с Таганрогом «дорожная карта», наряду с развитием туризма, включает модернизацию транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, ЖКХ, улучшение городской среды, экологические мероприятия и др.

Главной тематикой туров в Таганрог предполагается сделать знакомство с историей города, в частности, с фактом основания города Петром I. Не забудут и про местных знаменитостей, прежде всего, писателя и драматурга Антона Павловича Чехова.

Первой ласточкой запуска проекта по развитию Таганрога стало концессионное соглашение, которое администрация города заключила с ООО «Синара — Городские транспортные решения» в мае 2021 года. Концессионер взял на себя обязательство переложить в Таганроге 45 км трамвайных путей, закупить 60 новых вагонов, обновить 80 павильонов, модернизировать депо и т. д. Общий объем инвестиций в проект — около 12 млрд руб., основную часть финансирования обеспечивает «ВЭБ.РФ». Сейчас трамвайная инфраструктура Таганрога уже обновлена, выполнить все работы в рамках соглашения «Синара-ГТР» планирует в 2023 году.

На трамваях «Синара» останавливаться не собирается. Группа проявляет интерес и к туризму. В модернизированном депо готовится к открытию кафе, но главное — в мае 2022 года представители «Синары» сообщили о планах инвестировать в создание в Таганроге всесезонного туристического кластера «Приазовье». Детали проекта в группе разглашать не стали. Известно, что кластер займет около 27 га и будет включать гостиницы, центр для проведения мероприятий, кафе, рестораны, обустроенные общественные пространства и т. д.

Еще один крупный туристический проект, который предполагается реализовать в Ростовской области, получил название «Повышение туристической привлекательности города Азова — стратегический фактор развития региона». Он предусматривает выделение из бюджета 2,7 млрд руб. из средств федерального проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», а также консолидированного бюджета Ростовской области, Азова и внебюджетных источников — на реставрацию исторических объектов и благоустройство туристических маршрутов. Завершить работы в рамках проекта планируется в 2027 году. В администрации Азова рассчитывают, что благодаря реализации такого проекта туристический поток в городе увеличится до 300 тыс. человек. Предполагается, что в итоге в Азове вырастет доля туристов, остающихся в городе на ночь. В 2021 году в Азове побывали 244 тыс. человек. Однако более 220 тыс. из них приехали только на экскурсии, занимавшие несколько часов.

Владимир Кулагин