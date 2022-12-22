«Банковский сектор справился с самым первым шоком»

Справляется ли российская экономика с санкционным давлением? Насколько эффективными были меры поддержки банковского сектора? И когда экономика может начать расти? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с коллегой Константином Максимовым.

— В этом году произошло много непростых событий, связанных с российскими экономикой и банковским сектором. Я бы сказал, тревожных сначала. На них идет непрерывное санкционное давление. Ограничения не только европейские, но и американские. Также их вводили другие страны. Это очень сильно ударило по банковскому сектору. На самом деле сначала был испуг, что же будет, как мы с этим справимся. Каков твой вывод? Справились или нет?

— Мне кажется, некий рубеж, даже если совсем закрыть глаза на какие-то перспективы дальнейшего отскока экономики, точно пройден, и это характеризуют изменившиеся прогнозы на уровне регуляторов, Министерства финансов, Росстата, президент об этом говорит. Бизнес-среда отмечает, что спад как минимум замедлился, и целый ряд предпринимателей, причем пользуясь иногда сложившейся ситуацией, будем называть это импортозамещением в общем смысле, активно начинает это применять.

Если говорить про банковский сектор, он столкнулся с беспрецедентным давлением. Он первым пострадал и, адаптируясь к текущим условиям, принимает жесткие, порой непопулярные, но эффективные решения по снижению рисков. Есть, наверное, такой резонансный, но очень характерный пример: решение ВТБ отказаться от выплат по субординированному, вечному долгу на один год. Рынок это воспринял как некий вызов. Тем не менее, когда обратились к профессиональному сообществу, оно спокойно приняло это решение, потому что никакой проблемы во временной приостановке нет.

— Кстати, прежде чем говорить о мерах, которые регуляторы приняли для стабилизации системы, я напомню, что инвесторы по облигациям, которые были выпущены в 2012 году, бессрочным бондам, получают доходность 9,5% ежегодно. А это намного выше, чем по другим инструментам с долларовой доходностью. А если взять купон на 10 лет под 9,5%, то несложно посчитать, что инвесторы уже окупили свои вложения.

Что касается мер центрального банка, сначала он резко поднял ставки для того, чтобы сократить или прекратить отток капитала из банков. Потом, когда процесс ухода инвесторов, вкладчиков из банков был приостановлен, пошел приток денег на счета, ставку снизили, что дало стимулирование экономике. Вторая ситуация связана с курсом. Сначала он резко завалился — потом так же резко вырос, такого никто не ожидал. И это тоже нормализовало ситуацию. Причем идет девалютизация системы. И я надеюсь, что процесс консолидации продолжится в следующем году. То есть после стабилизации начинает намечаться процесс консолидации банковской системы.

— Абсолютно. И мне кажется, что мы увидим много новых инициатив, идей по этой консолидации. Самое очевидное, что обсуждает рынок, регулятор, — объединение ВТБ и «Открытия». Решение, как мы знаем, принято на самом верху, одобрено президентом. Это может быть неким проходным событием для широкой аудитории, но для самой отрасли, для банковской сферы это может быть очень серьезным триггером, который позволит изменить отношение к текущим процессам и ситуации: если уж это произошло, вот вам новая база, новый объем, даже новые деньги — как в кавычках, так и без.

— И Росстат, и Центробанк улучшили прогнозы по спаду экономики. Ориентировочно он будет на уровне 3-3,5%. Соответственно, на основе низкой базы в следующем году можно ожидать разворот, и экономика может начать расти. Станет ли банковский сектор главным бенефициаром этого роста?

— Мне кажется, мы не сможем пройти мимо этого. Если в промышленности одни сценарии, и компании пытаются адаптироваться в том числе к перенастройке экспортно-импортных операций, то банковский сектор с тем самым первым шоком уже справился. Действия регулятора, о которых мы сказали, активно помогают банкам сейчас становиться немножко на другие рельсы. Неслучайно мы видим появление новых инструментов и предложений.

Та же самая консолидация происходит не только внутри банков. Она идет в качестве новых предложений для клиентов — и для бизнеса, и для обычных граждан. Меняется структура сбережений, потребления, кредитование выходит на совершенно новые уровни, в том числе с помощью ставок. И та самая дедолларизация тоже является серьезным фактором. Кому сейчас можно сказать, мол, хотите получать зарплату в долларах? Люди улыбнутся и ответят: нет, давайте в рублях.

— Еще важно сказать о том, что стратегия банков, наверное, изменится. Если до недавнего времени это была экспансия, причем глобальная в Европе, то теперь этот маршрут закрыт. Теперь банки, скорее всего, будут развиваться внутрь. Такое развитие, завязанное на российского потребителя. И, наверное, Восточный, Юго-Восточный регионы будут открыты, как думаешь?

— Наверное, так. Мне не совсем ясно, насколько мы будем пользоваться дружественными сервисами. Ведь неслучайно процесс оттока капитала, на который обращает внимание даже ЦБ, идет через так называемые дружественные страны. Скорее всего, он прекратится.

— Еще одна важная тема — сбережения. Нужно предлагать населению различные активы, чтобы оно сберегало, хранило деньги в банках, то есть это новый уровень управления.

— Мы желаем банковскому сектору, всем нашим гражданам перейти на эти самые новые системы сбережения, не бояться новых кредитных условий и в новом году пользоваться всеми предложениями, которые есть у банковских кругов и у нашего банковского бизнеса.