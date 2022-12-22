На Кубани 35 промпредприятий наращивают выпуск товаров под нужды СВО

35 промышленных предприятий Краснодарского края наращивают объем товаров первой необходимости. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью «Ъ-Кубань».

Он подчеркнул, что сейчас промпредприятия региона наладили выпуск вещей, предметов бытового обеспечения, личной гигиены, медикаментов и медицинских изделий. Около 15 предприятий освоили производство новых видов продукции, в том числе начали выпускать берцы, спальные мешки, двухъярусные металлические кровати, комплекты термобелья и буржуйки.

Кроме того, некоторые предприятия разработали беспилотники, которые можно использовать в том числе для выполнения боевых задач. По словам губернатора, регион может наладить серийный выпуск разведывательных дронов, востребованных в зоне СВО.

С начала спецоперации на Кубани для поддержки предпринимателей в Фонде развития промышленности края запустили программу «Первая необходимость». По ней на развитие производства соответствующих товаров предоставляют до 30 млн руб. займа. В перечень необходимой продукции включили более 20 видов товаров.

Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас компании и волонтеры региона безвозмездно передают военнослужащим продовольственные наборы, предметы личной гигиены, одежду и другие товары.

«Кубань активно поддерживает наших защитников в зоне СВО и жителей новых регионов России. Это простые люди и волонтеры, казаки и предприниматели, фермеры, малые и крупные предприятия промышленного и агропромышленного комплексов»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Полное интервью читайте по ссылке — «Консолидация общества в сложившейся ситуации важна как никогда».

Татьяна Ручкина

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