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«Горьковская ярмарка» откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря

Новогодняя «Горьковская ярмарка» будет работать с 23 декабря по 8 января в сквере на площади Горького и у Георгиевской башни кремля на площади Минина. Ярмарка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

На площади Горького выставили 16 ярмарочных домиков, на площади Минина — четыре. Жители и гости города смогут купить продукты питания у местных производителей и изделия из керамики, кожи, дерева у нижегородских мастеров. Также на площади Горького ежедневно с 16:00 до 22:00 можно будет посмотреть инсценировку сказки «Морозко».

В прошлом году новогодняя «Горьковская ярмарка» привлекла около 40 тыс. гостей. Всего в юбилейный год город посетили более миллиона туристов.

Елена Ковалева

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