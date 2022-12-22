Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Доллар торговался ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. По данным на 17:24 мск, курс доллара опустился на 2,89%, до 68,94 руб./$ Курс евро падал до 73,99 руб./€ к 17:17 мск.

Позже снижение замедлилось. К 17:35 мск курс доллара находился на уровне 69,45 руб. Стоимость юаня снижалась на 1,7%, до 9,908 руб. Курс евро падал до 73,63 руб.

В ходе сегодняшних торгов курс евро поднимался до 77 руб. впервые с 27 апреля.

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Лусине Баласян