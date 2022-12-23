Трудности замещения

Ростовская область и Краснодарский край вошли в России в ТОП-10 регионов по количеству компаний малого и среднего бизнеса, которые получили субсидию на приобретение отечественного программного обеспечения (ПО). Это позволило более чем 10 тыс. предприятий компенсировать до 50% затрат на российские ИТ-продукты, в рамках программ импортозамещения. По мнению опрошенных BG экспертов, сложнее всего процесс замены западного софта на отечественный идет в промышленном секторе, поскольку в нашей стране нет собственных систем автоматизированного проектирования и качественного инженерного ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заменить отечественным ПО можно 80% иностранного софта, в 30% случаев у зарубежных разработок есть два и более отечественных аналогов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заменить отечественным ПО можно 80% иностранного софта, в 30% случаев у зарубежных разработок есть два и более отечественных аналогов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Миграцию» надо ускорить

Согласно национальной программе «Цифровая экономика», доля софта российского производства в закупках органов власти должна расти на 5% ежегодно и к 2024 году достичь 90%. Затрагивают эти требования и госкорпорации, а также компании с участием государства в капитале: к 2024 году они должны направлять на приобретение отечественного ПО не менее 70% затрат по этой статье.

В 2022 году требования к импортозамещению ужесточились. В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) без согласования с отраслевыми министерствами. Далее, в конце августа, федеральное правительство приняло правила использования софта на КИИ — применять на этих объектах разрешено только ПО, разработанное в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В дальнейшем государство планирует расширить регулирование перехода российской экономики на отечественный софт. В сентябре, на стратегической сессии по вопросам импортозамещения, Михаил Мишустин рекомендовал бизнесу ускорить миграцию с западных программных продуктов. «Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение», — заявил премьер-министр.

По его словам, заменить отечественным ПО можно 80% иностранного софта, в 30% случаев у зарубежных разработок есть два и более отечественных аналогов.

В России круг объектов КИИ достаточно широк, он охватывает не только государственные компании и органы власти. К этой категории также относятся информационные системы, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической отраслей.

Особенно большое внимание уделено промышленности, где планируется замещать не только отраслевые решения и коммерческое ПО, но и операционные системы (ОС). Недавно, в конце ноября, правительство России сообщило о планах перевода мобильных устройств, которые используются на промпредприятиях, на отечественную операционную ОС «Аврора». Такая задача поставлена в «дорожной карте» «Новое общесистемное ПО». В числе первых компаний, которые затронет это изменение, значатся «Газпром», «Росатом» и «Россети». «Аврора» (разработана под названием SalefishOS) — отечественная мобильная платформа, основанная на Linux. В ней сделан особый упор на кибер-безопасность. Среди функций ОС — доверенная загрузка и контроль целостности файловой системы, встроенная верификация установки и запуска программ, полный дистанционный контроль над устройством, защита каналов связи (ГОСТ VPN), многофакторная аутентификация, шифрование данных, работа с электронными подписями и др.

Сейчас мобильные устройства, которые используются в промышленности, например, обходчиками удаленных объектов, операторами производственного оборудования и др. специалистами, чаще всего работают под управлением ОС Android. По оценке экспертов, опрошенных порталом CNews, переход на «Аврору» потребует два-три года, поскольку на данный момент приложений для этой платформы сравнительно мало.

Развитием «Авроры» занимается компания «Ростелеком». Согласно паспорту ОС, направленному провайдером в Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, формирование полноценной российской мобильной платформы и создание необходимого пула приложений под нее потребует инвестиций в размере 480 млрд руб.

«Количество запросов на разработку ПО для промышленности однозначно выросло, — заметил руководитель экспертного отдела таганрогской компании Umbrella IT Юрий Макаренко. — Динамика обусловлена переходом отрасли на отечественный софт и сервисы, а также необходимостью сохранять эффективность производства и сокращать время простоя оборудования в условиях глобальной турбулентности».

По словам господина Макаренко, сейчас большинство обращений клиентов связано с доработкой личных кабинетов, созданием мобильных приложений в закрытом контуре сети компаний, автоматизацией и настройкой систем управления базами данных и технического учета, миграцией с зарубежного ПО на отечественное. Со стороны нефтегазовых компаний значительно увеличился спрос на создание «цифровых двойников».

Вперед и в прошлое

Острее всего в индустриальных ИТ стоит проблема замены систем автоматизации проектирования (САПР). Долгие годы отраслевой стандарт в этом сегменте задавали продукты американской компании Autodesk, в частности, система двух- и трехмерного проектирования и черчения AutoCAD.

«Импортозаместить САПРы, такие как AutoCAD и его экосистема, будет сложнее всего, — уверен Юрий Макаренко. — На рынке существуют российские аналоги, однако AutoCAD по-прежнему остается лидером и де-факто стандартом промышленной отрасли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас большинство обращений клиентов связано с доработкой личных кабинетов, созданием мобильных приложений в закрытом контуре сети компаний, автоматизацией, настройкой систем управления базами данных и технического учета

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сейчас большинство обращений клиентов связано с доработкой личных кабинетов, созданием мобильных приложений в закрытом контуре сети компаний, автоматизацией, настройкой систем управления базами данных и технического учета

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Южные пользователи импортных САПР воспринимают ситуацию по-разному. Так, Армен Налбандян, генеральный директор ростовской компании «Лилиани» (производит сельхозтехнику), отметил, что доступ к мощным системам зарубежного производства является критически важным для разработки новых машин. «Мы пока работаем в рамках лицензий, которые купили раньше, — рассказал топ-менеджер. — И сейчас ищем выход из ситуации. Возможности вернуться к кульманам у нас нет. Рассматриваем разные варианты, вплоть до перевода конструкторского отдела в Армению».

Евгений Крашенников, директор ООО «Ростинпром» (занимается в Ростове-на-Дону проектированием и производством систем водоотведения и водоочистки), в беседе с BG был более оптимистичным. По его словам, компания использует собственные системы автоматизации проектирования, а AutoCAD применяет в основном для создания чертежей. «Эта система заменила линейку, карандаш и бумагу, — подчеркнул предприниматель. — Но для нас главное не то, чем чертить, а что (именно чертить). Для черчения есть другие цифровые инструменты, например, отечественная nanoCAD. Перейти на ее использование несложно. Да, где-то качество чертежей или удобство интерфейса будет лучше или хуже, но это не базовые вопросы».

По мнению господина Крашенникова, даже если возникнут большие трудности с использованием таких программных продуктов, то чертеж, в крайнем случае, можно будет выполнить и от руки. «Да, это — десять шагов назад, но возможности что-то проектировать и создавать мы не лишимся даже в таком случае, — уверен топ-менеджер. — Более остро стоит проблема нехватки квалифицированных инженеров-проектировщиков».

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко еще в апреле 2022 года в беседе с BG признавал, что основную тревогу в вопросе импортозамещения вызывает специализированный софт, например, графический и инженерный. То, что с отечественным инженерным ПО и сейчас дела обстоят не лучшим образом согласились и опрошенные сейчас эксперты. Иностранное ПО используется во всех европейских и американских станках, которые в последние годы поставлялись на российские заводы, в том числе, и на юге. После 24 февраля 2022 года (начала специальной военной операции) Siemens и др. европейские поставщики заявили об уходе из России и прекращении технологической поддержки. Это касается и инженерного ПО, без своевременного обновления которого новые станки перестанут работать.

Власти поддержат за патриотизм

По данным Высшей школы экономики, сейчас в России наименьшая доля зарубежного ПО — в сельском хозяйстве (31,4%). Второе место у госуправления, где используется 34,2% импортного софта. При этом в госсекторе процесс импортозамещения в ИТ во многом вынужденный: он идет с 2015 года по требованию соответствующих нормативных актов. С 1 января 2016 года постановлением правительства РФ полностью запрещена закупка или аренда ПО и баз данных для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением ИТ-продуктов, у которых нет полноценных отечественных аналогов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В одном из выступлений Михаил Мишустин сообщил, что на стимулирование закупок отечественного ПО направлены около 100 госпрограмм и проектов, общая сумма выделенных средств — более 90 млрд рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В одном из выступлений Михаил Мишустин сообщил, что на стимулирование закупок отечественного ПО направлены около 100 госпрограмм и проектов, общая сумма выделенных средств — более 90 млрд рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В одном из своих выступлений Михаил Мишустин сообщил, что на стимулирование закупок отечественного софта направлены около 100 госпрограмм и проектов, общая сумма выделенных на них средств превышает 90 млрд руб. Среди мер поддержки импортозамещения ПО — субсидии на внедрение решений, включенных в реестр отечественного софта, для малого и среднего бизнеса. Эта льгота позволяет предприятиям компенсировать 50% затрат на приобретение российских ИТ-продуктов (сейчас в реестре их — более 13 тыс.). Данную программу федеральное Минцифры запустило в сентябре 2021 года. До 2024-го на ее реализацию планируется направить 7 млрд руб.

По данным Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Краснодарский край и Ростовская область вошли в ТОП-10 по количеству МСП, которые получили субсидию, заняв, соответственно, четвертое и шестое места. На Кубани свои расходы на отечественный софт сократили благодаря программе 5,4 тыс. компаний (они приобрели 12,4 тыс. программных продуктов), на Дону — 4,9 тыс. (купили 11,1 тыс. программ).

Среди наиболее популярных решений, которые приобретались в рамках указанной программы, оказались продукты для автоматизации торговли и общественного питания, системы электронного документооборота, платформы для клиентского сервиса и CRM, управления работой гостиниц и производств, системы видеонаблюдения, техподдержки пользователей и др., сообщили в РФРИТ.

В конце сентября 2022 года на стратегической сессии по импортозамещению Михаил Мишустин сообщил о готовности правительства компенсировать предприятиям до 80% затрат на доработку российского ПО под нужды конкретной компании. Получить субсидию смогут предприятия, которые приобрели зарубежное программное обеспечение, но готовы отказаться от него в пользу российских аналогов.

Еще один крупный проект поддержки импортозамещения ПО в ноябре анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Рабочие группы при правительстве отобрали 216 проектов, в рамках которых отечественный софт заменит импортные аналоги на предприятиях металлургии, машиностроения, электроэнергетики и др. Среди продуктов, которые предполагается заместить, есть системы планирования ресурсов, управления производственными процессами, программы для информационного моделирования и др. Государство выделит на субсидирование таких проектов 28 млрд руб. При этом, основные затраты в сумме 155 млрд руб. будут из собственных средств предприятий.

Регионы тоже направляют заметные ресурсы на цифовизацию ключевых отраслей. При этом в 2022 году на юге России ситуация несколько ухудшилась. В частности, Ростовская область в нынешнем году опустилась в рейтинге ИКТ-затрат регионов портала CNews с 33 на 36 место. Планируемый объем расходов Дона на ИТ сократился, по сравнению с 2021 годом, на 15%: с 1,2 млрд руб. до 885 млн руб. Снизились и показатели Кубани: край потерял три позиции — переместился с четвертого места на седьмое. ИКТ-бюджет региона уменьшился на 7,4%: с 4,6 млрд руб. до 4,3 млрд.

Технологии растут в полях

По оценке ВШЭ, полноправным лидером в процессе импортозамещения ПО является аграрный сектор. Несмотря на то, что традиционно АПК считается одной из наиболее консервативных и инертных отраслей, в последние годы крупные сельхозпредприятия и холдинги активно инвестируют в ИТ. Так группа компаний «Русагро», один из крупнейших производителей сахара в России (контролирует около 13% рынка), имеет активы на юге, создала собственную ИТ-компанию «Ассистагро», которая разрабатывает системы для управления внесением средств защиты растений (СЗР) на основании визуальных данных с беспилотников.

В числе флагманов цифровизации

АПК — базирующийся в Ростовской области агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система»). По собственным данным компании, ежегодно она инвестирует в развитие ИТ около 100 млн руб. В большинстве случаев «Степь» использует продукты собственной разработки. Сейчас в числе решений, которые применяет холдинг, система планирования посевов на основе искусственного интеллекта (ИИ), беспилотные тракторы и комбайны, дроны для мониторинга полей и обработки СЗР, а также «цифровые двойники» всех угодий агрохолдинга, общая площадь которых составляет 578 тыс. га. В числе новых проектов автоматизации, запущенных компанией в 2022 году, интересна система корректировки движения беспилотной сельзтехники с точностью до 2 см, разработанная «Степью» совместно с МТС (также контролируется АФК «Система»). Ранее для этого использовались импортные решения, которые сейчас недоступны.

Небольшие предприятия АПК тоже предпочитают отечественные решения. Эксперты ВШЭ объяснили это специфичностью задач, которые стоят перед сельским хозяйством. Адаптировать для решения таких задач зарубежный софт не всегда целесообразно. Кроме того, отметили в Высшей школе экономики, российские ИТ-продукты для АПК зачастую разрабатываются с учетом специфики конкретной местности (климата, почв и др.) либо могут быть под нее кастомизированы. Добиться этого от зарубежных разработчиков намного сложнее, а после введения санкций зачастую и вовсе невозможно, уверены эксперты.

По данным анкетирования, проведенного Кубанским государственным аграрным университетом, сегодня 34% аграриев, использующих цифровые продукты, столкнулись с расторжением договоров с западными вендорами. У 48% сельхозпроизводителей возникли проблемы с поставкой ПО и оборудования. Сильнее всего действия зарубежных поставщиков повлияли на сегмент систем «точного земледелия». Около 73% респондентов отметили, что недоступность продуктов этого класса ведет к замедлению темпов развития растениеводства.

Вендоры ушли, остались «уязвимости»

Неоднозначной является ситуация в секторе информационной безопасности. С одной стороны, импортозамещение в этой сфере оказалось чуть ли не самым успешным. Например, по оценке Ассоциации разработчиков ПО «Отечественный софт», российские вендоры контролируют внутренний рынок антивирусов на 100%.

С другой стороны, в уходящем году сильно изменился ландшафт киберугроз. «Количество DDoS-атак на российские компании выросло в пять раз, — оценил директор по исследованиям и разработке “Лаборатории Касперского” Антон Иванов. — Помимо злоумышленников, действующих из корыстных побуждений, на фоне политической обстановки к атакам подключились хактивисты (добровольные участники информационных войн, использующие незаконные методы для защиты своих убеждений). В соответствующих Telegram-каналах они могут найти подробные инструкции относительно того, что и как делать, а также скачать все необходимые инструменты».

В числе новых угроз кибербезопасности эксперт назвал попытки проникнуть в защищенный периметр компаний с использованием «закладок» в ПО с открытым кодом, которые на фоне импортозамещения стали чаще использовать российские организации. По данным «Лаборатории Касперского», около 35% таких «уязвимостей» имеют высокий уровень опасности, а около 10% — критический уровень. Из-за этого возникла необходимость в разработке новых, более совершенных и надежных решений. Например, «Лаборатория Касперского» выпустила первое на российском рынке решение для выявления уязвимых и вредоносных пакетов, размещенных в популярных у разработчиков продуктов с открытым кодом репозиториях. Информации о новых аналогичных разработках других отечественных компаний пока нет.

Господин Иванов отметил, что повысилась активность хакеров: они начали атаковать системы искусственного интеллекта. Особенно актуальна эта угроза для технологических компаний, использующих для аналитики большие данные (Big Data).

«Уход иностранных вендоров сильно ударил по кибербезопасности многих предприятий, поскольку за годы между ними и пользователями выстроили доверительные отношения. В крупных компаниях на внедрение этих решений были потрачены десятки миллионов долларов, а теперь все активно мигрируют на отечественные продукты. Но сегодня этот вопрос актуален уже и для небольших компаний. Если раньше они представляли для злоумышленников меньший интерес, то в нынешних условиях будут добираться и до них», — резюмировал эксперт.

Федор Казымов