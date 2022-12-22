С 1 января на Кубани заработает Агентство привлечения инвестиций

С 1 января 2023 года в Краснодарском крае запустят Агентство привлечения инвестиций. Его необходимость появилась в связи с новой инвестиционной политикой региона, сообщил ТАСС замглавы администрации края Александр Руппель.

«Мы полностью меняем вектор инвестиционной политики с точки зрения самой системы. Большинство инвесторов приходят сюда сами, и мы держим лидирующее положение в ЮФО. Мы перестраиваем все сейчас на активное самостоятельное привлечение инвестиций»,— отметил Александр Руппель.

По его словам, власти также наделили функцией госпарка Корпорацию развития Краснодарского края, созданную шесть лет назад и фактически не работающую. Теперь организация будет предоставлять площадки для реализации инвестпроектов.

Татьяна Ручкина

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