На месте изъятого мэрией павильона у ЦУМа может появиться новый арт-объект

Администрация Перми планирует демонтировать недавно изъятый у собственников павильон на Комсомольском проспекте, 25. Как сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» глава города Алексей Демкин, после ликвидации объекта, место, на котором он располагался, будет благоустроено. По словам мэра, рассматривается возможность разместить на нем новый арт-объект. «Мы ведем переговоры с одним крупным предпринимателем. Он выразил желание увековечить там свою фамилию, сделав подарок для города Перми в преддверии его 300-летнего юбилея. Когда мы финализируем эти переговоры, я с удовольствием озвучу его имя»,— заявил господин Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Павильоном на Комсомольском проспекте, 25 на праве долевой собственности владели предприниматели Дмитрий Харламов, Алексей Михейчев и Марина Пекелис. Изъятие недвижимости городские власти объясняли необходимостью реконструкции внутриквартальной дорожной сети. Мэрия хотела выкупить киоск за 39 млн руб., но бизнесменов такая цена не устроила, и городским властям пришлось изымать недвижимость в судебном порядке. В сентябре суд постановил выплатить собственникам объекта 47,3 млн руб. Недавно мэрия завершила процедуру изъятия павильона, все размещавшиеся в нем магазины и офисы были закрыты.