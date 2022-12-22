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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор представил результаты анализа влияния информационных сил Запада

В Совете федерации прошло заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. В ходе заседания зампред Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о результатах анализа событий последних восьми лет, проведенных для оценки информационного влияния западных сил. Он в том числе сообщил о влиянии Запада на происходящее на Украине и распространении фейков о российской армии.

В результате ведомство пришло к выводу, что Украина оказалась изолирована от России информационным пространством из-за влияния США. «К этому времени Соединенные Штаты Америки уже на протяжении длительного периода вели целенаправленную агрессивную работу в соседних странах по подрыву суверенитета и безопасности Российской Федерации. Эти враждебные действия сделали специальную военную операцию неизбежной»,— сказал Вадим Субботин, трансляция велась на странице Совета федерации «ВКонтакте».

«Цветные революции» на Украине и протесты в Белоруссии Роскомнадзор объяснил опытом западных стран в организации информационных атак с помощью медиа. По словам господина Субботина, Запад использовал радио, телеканалы, Facebook и Twitter как источники призывов на митинги, что привело к Евромайдану в 2014 году на Украине.

В ходе доклада Вадим Субботин выделил четыре основные темы, которые применяла в том числе украинская пропаганда под управлением США: «массовый захват/сдача в плен российских военнослужащих, потери личного состава и военной техники, убийство российскими военнослужащими мирного населения Украины и намеренное уничтожение объектов социальной инфраструктуры». С начала спецоперации на Украине Роскомнадзор зафиксировал более 157 тыс. фейковых материалов, однако сейчас наблюдается снижение их количества.

Временная комиссия Совета федерации была создана в 2017 году. Ее возглавляет сенатор Андрей Климов. К задачам комиссии относятся мониторинг деятельности иностранных государств, вмешивающихся во внутренние дела России, мониторинг соответствующего международного законодательства, подготовка предложений по его улучшению.

Лусине Баласян

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