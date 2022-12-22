В Краснодаре реализуют инвестпроекты на 161 млрд рублей

В Краснодаре реализуют 38 проектов с общим объемом инвестиций 161,3 млрд руб. После их завершения в городе появится более 5 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба мэрии.

Крупнейшим проектом, находящимся в активной стадии реализации, является развитие аэропорта Краснодара с объемом инвестиций в 11 млрд руб. На втором и третьем местах по объему вложений находятся проекты индустриального парка «ТехПромПарк-Северный» (планируемый объем инвестиций 6 млрд руб.) и строительство завода по производству макаронных изделий (4,3 млрд руб.).

На завершающем этапе находятся четыре инвестпроекта на общую сумму 5,3 млрд руб. Их реализация позволит трудоустроить более 1,4 тыс. жителей Краснодара и прилегающих населенных пунктов. Это третья и четвертая очередь логистического комплекса в районе ул. Тихорецкой, завод по производству оконных и дверных профилей из ПВХ, фабрика по производству средств народной медицины и косметических препаратов, а также завод по производству и комплектации строительных материалов по улице Демуса.

На этой же улице в конце 2024 года появится фабрика по производству пасты быстрого приготовления. Соответствующее инвестсоглашение было подписано на полях ПМЭФ.

Татьяна Ручкина

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