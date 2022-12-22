Росгвардия будет патрулировать новогодние площадки в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники Росгвардии будут патрулировать площадки, на которых запланированы праздничные новогодние и рождественские мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года Росгвардия будет «готова дополнительно задействовать необходимые силы и средства», чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. Также рядом с местами проведения мероприятий будут дежурить группы задержания.

До наступления праздников росгвардейцы обследуют новогодние площадки, ежедневно проводят учебные занятия по реагированию на сигналы «тревоги».

Елена Ковалева