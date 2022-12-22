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Раненого Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону

Экс-главу «Роскосмоса» руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», получившего осколочное ранение накануне в Донецке, доставили в Военный клинический госпиталь Ростова, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника пострадавшего.

Вместе с Рогозиным в Ростов прибыло еще двое раненных. Медики провели осмотр и оказывают необходимую помощь.

Как написал Рогозин в своем Telegram-канале, он был ранен во время встречи с одним из добровольческих объединений в гостинице Донецка. Металлический осколок размером 34 мм вошел правой лопатки пострадавшего. Ему предстоит операция.

Анастасия Назарова

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