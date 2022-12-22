Доля валютных вкладов у свердловчан снизилась в два раза

Объем вкладов жителей Свердловской области к 1 ноября 2022 года составил 833,3 млрд руб., что всего на 0,01% ниже показателей января, следует изданных уральского ГУ Банка России (есть в распоряжении «Ъ-Урал»). При этом к ноябрю объем вкладов свердловчан в иностранной валюте составил 46 млрд руб., что на 49% ниже, чем в начале года, когда показатель составлял 93 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным ЦБ, доля валютных вкладов свердловчан начала планомерно снижаться с марта. Обратная ситуация произошла с рублевыми вкладами. После небольшого падения в марте их доля выросла к ноябрю до 788 млрд руб., составив 94,5% от общего объема вкладов. «Большого стремительного роста нет, но вклады преодолели предкризисную величину. Держат в основном в рублях, существенно снизилась доля валютных вкладов. В юанях есть рост, но не такой большой»,— пояснил на брифинге начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Помимо открытия вкладов свердловчане заходят на фондовый рынок, подтвердил «Ъ-Урал» господин Марданов. «Рынок живой, покупки-продажи осуществляются, но они теперь уже покупают у отечественных участников. Естественно объемы упали в силу того, что значительная часть средств заморозилась. Многие, испытав эти шоки, казалось, уйдут с рынка совсем, но они поняли, как правильно надо диверсифицировать свои вложения, как правильно распределять и уже просто по-другому инвестируют»,— пояснил руководитель уральского ЦБ.

Подробнее о том, как участники фондового рынка искали в Екатеринбурге выход из кризиса — в материале «Ъ-Урал» «Инвестиции заехали в тупик».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина