В Оренбуржье переселились 15 тысяч соотечественников с момента начала действия госпрограммы

В Оренбургскую область переселились 15 тыс. соотечественников с момента начала действия госпрограммы в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2022 году в регион переселилось 628 соотечественников. Три четверти из прибывших в Оренбуржья составляют выходцы из Казахстана. Большая часть переселенцев переезжает в Оренбург, Орск, Бузулук и Новотроицк. Новые жители области работают врачами, учителями, инженерами, менеджерами, некоторые стали предпринимателями.

Реализация государственной программы продолжится и в 2023 году.

Андрей Сазонов