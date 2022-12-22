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С 1 января 2023 года курортный сбор на Ставрополье повысят до 100 рублей

Сумма курортного сбора, взимаемого с туристов на Ставрополье с начала нового года будет увеличена до 100 руб., сообщает пресс-служба региональной думы, одобрившей соответствующие изменения в закон.

Срок продления курортного сбора также продлен да конца 2024 года. Оплата будет проводиться при заселении в отель или гостиницу.

Отмечается, что с января по ноябрь 2022 года было собрано 287 млн руб. курортного сбора. Эти средства будут направлены на обновление курортной инфраструктуры и благоустройство зон отдыха.

Анастасия Назарова

Анастасия Назарова

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