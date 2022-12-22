Аренда однокомнатной квартиры в Ижевске на 7,1% меньше ипотечного платежа

В 2022 году в столице Удмуртии средняя стоимость аренды за однокомнатную квартиру снизилась на 1,3% в сравнении с прошлым годом. Как сообщает пресс-служба «ЦИАН. Аналитики», цена оказалась на уровне 15,8 тыс. руб. Вместе с тем на 1% подешевела аренда двухкомнатных квартир и составила 20,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

При этом отмечается, что аренда квартиры обойдется дешевле, чем выплата ипотечного кредита. Так, если стоимость аренды однокомнатной квартиры в декабре составила 15,8 тыс. руб., то платеж по ипотеке за аналогичное жилье на первичном рынке будет на 7,1% больше (22,9 тыс. руб.). За квартиру на вторичном рынке платеж составляет 22,3 тыс. руб., разница — 6,5%.