На заводах Петербурга и Ленобласти выросло число мигрантов на фоне дефицита кадров

Промышленники Санкт-Петербурга и Ленобласти увеличили наем мигрантов из Средней Азии на рабочие вакансии на своих производствах. Доля иностранных рабочих продолжит расти на фоне того, что многие предприятия вкладываются в модернизацию и закупку нового оборудования, говорят топ-менеджеры на круглом столе «Импортозависимость, импортозамещение и импортоопережение в российской промышленности» в ТАСС.

Генеральный директор компании «Изотерм» Виктория Нестерова отметила, что на заводах не хватает рабочих всех профессий:

«В основном слесарей механосборочных работ, операторов станков с программным управлением, сборщиков продукции, сварщиков. В принципе на сегодняшний момент дефицит рабочих профессий по всем отраслям»,— отметила госпожа Нестерова (цитата по «Деловому Петербургу»).

По ее оценке, в настоящее время при численности 100 рабочих на предприятии трудятся 9 человек из стран Средней Азии. При этом в июле было всего два иностранных рабочих.

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