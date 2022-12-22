«Газпром» будет развивать новые мощности не в Перми, а в Чайковском

В министерстве промышленности Пермского края разъяснили информацию о создании нового производства «Газпром бытовые системы». Напомним, вчера на заседании правительства Пермского края Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин сообщил, что компания намерена открыть завод в особой экономической зоне в Перми. Как пояснили в министерстве промышленности, в настоящее время дочерняя компания ПАО «Газпром» планирует с привлечением займа Фонда развития промышленности реализовать в городе Чайковский проект по увеличению выпуска бытовой техники: встраиваемых духовых шкафов, электрических и газовых варочных панелей под брендом Darina на 59% за счет роботизации и автоматизации технологических процессов.

Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Пермского края. Объем инвестиций составит 4 млрд рублей.