На Кубани за год капитально отремонтировали более 660 домов

С начала 2022 года в Краснодарском крае провели капремонт в более чем 660 домах, в которых проживает около 70 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В домах обновили 428 крыш, более 120 фасадов, около 500 внутридомовых инженерных систем. Кроме того, в 50 многоквартирных домах заменили 154 из 159 лифтов. Оставшиеся работы по плану 2022 года завершат в ближайшее время.

Параллельно ведется работа по плану 2023 года. Всего в следующем году планируют выполнить около 1,8 тыс. видов работ более чем в 1 тыс. домов. В 63 домах их уже завершили досрочно.

«Еще на 86 объектах в 19 муниципалитетах края ведут строительно-монтажные работы. В их числе города Краснодар и Горячий Ключ, Туапсинский, Курганинский, Павловский, Северский и Тихорецкий районы»,— отметил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Татьяна Ручкина

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