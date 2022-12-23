Карнавальные ночи

Новогодняя ночь — экватор зимних семейных празднеств. Выбирайте, где ее провести: в столице, под крымскими магнолиями или в заснеженных среднерусских пейзажах. И, конечно, обзор «Коммерсантъ Стиль» не ограничивается ночью на 1 января — отели и другие объекты размещения приготовили развлекательные программы на все каникулы.

Развлечения и комплименты в «Лотте Отель Москва»

Отель приготовил для гостей множество подарков: роскошные декорации, специальные предложения, подарки и вкусные комплименты. В пакетное предложение входит: скидка 20%; повышение до следующей категории номера (максимальное повышение до «Люкса джуниор»), сладкие комплименты, бутылка игристого вина, аксессуар для путешествий — маска для сна из натурального шелка. Дополнительно при бронировании люксов вы получаете новогоднюю композицию из живой ели, которую можете забрать с собой в качестве комплимента, и праздничные сладкие комплименты от шеф-кондитера отеля (шоколадный кролик и ассорти конфет ручной работы).

Только 1 и 2 января в отеле будет работать pop-up кинотеатр. В качестве комплимента зрителям предлагаются поп-корн и прохладительные напитки.

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Под руководством флористов-декораторов каждый участник мастер-класса, намеченного на 2 января, сможет создать праздничный венок из живой ели. Всех гостей мастер-класса ждут уютная, камерная обстановка, ароматный глинтвейн и сладкий фуршет.

Москва, Новинский бульвар, дом 8, строение 2

Гастрономические удовольствия в Moscow Marriott Imperial Plaza

С первых минут пребывания в Moscow Marriott Imperial Plaza гости смогут погрузиться в волшебную атмосферу: фасад здания и элегантные интерьеры в стиле ар-деко преобразятся в зимних декорациях.

Новогодний ужин состоится 31 декабря в ресторане Cafe Imperial. Бренд-шеф Абдессаттар Зитуни разработал меню из трех курсов: плато закусок шести видов, стартеры и основное блюдо на выбор, а также ассорти мини-десертов. Главный акцент в меню сделан на классических блюдах в современном прочтении с использованием деликатесов — трюфеля, фуа-гра, гребешков, камчатского краба. В ходе ужина гостей ждут зажигательные хиты под живое исполнение кавер-группы. На протяжении всего вечера действует безлимитный бар с тихими и игристыми винами, а также безалкогольными напитками.

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Для тех, кто планирует встретить 2023 год с любимым человеком в романтической обстановке, предусмотрены специальные предложения на проживание. Спецпредложение «Делюкс» включает проживание с 31 декабря по 1 января, ассорти закусок, бутылку игристого вина, поздний завтрак для двоих в ресторане Galerie, новогоднее оформление номера и поздний выезд до 16:00. В номерах категории «Люкс» гостям дополнительно предложат ужин от бренд-шефа отеля из трех подач.

Москва, улица Краснопрудная, дом 12

Широкие празднества и звезды эстрады в Mriya Resort & Spa

Крымский курорт Mriya Resort & Spa выступает с размахом: украшенная территория в 64 га, более 100 аниматоров, задействованных в постановках новогодних шоу, 150 поваров с угощениями для праздничного стола. С 28 декабря по 8 января намечена широчайшая программа: шествия новогодних героев, выступления музыкантов, мастер-классы по изготовлению масок, новогодних игрушек, выступления фокусников, квартирники, лекции и многое другое.

Гала-вечер 31 декабря состоится в самом большом бальном зале Крыма площадью более 1100 кв. м. Гостей ждут шоу-программа, выступление кавер-группы, интерактив от ведущего и Деда Мороза, блюда крымской и европейской кухни. Хедлайнеры вечера — Глюк`oZa и группа Burito.

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Под куполом тематического парка развлечений «Дримвуд» пройдет празднование семейного нового года: анимационная программа для детей, интерактивная программа для взрослых, танцевально-акробатические номера, световое шоу. 2 января гости смогут насладиться балетом «Щелкунчик», а 5 января — посетить спектакль «Волшебная книга сказок».

Республика Крым, Ялта, село Оползневое

Зимние красоты средней полосы в глэмпинге «Ново-Окатово»

Экоотель «Ново-Окатово» был открыт в реликтовом сосновом лесу на берегу Волги весной 2021 года. Общая площадь территории, на которой располагаются 14 домиков, ресторан, причал и зона для прогулок,— 10 га. В живописных пейзажах легко уединиться на природе и побыть вдали от крупных городов, остающихся тем не менее в транспортной доступности: время в пути на машине от Москвы и Ярославля — около трех с половиной часов, от Твери — чуть более двух часов.

Новогодняя программа на 31 декабря — 2 января включает новогодний банкет с ведущим, конкурсами, розыгрышами, танцами и фейерверком, а утром 1 января гостей ждет завтрак с новогодним оливье и охлажденным проссеко.

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Впрочем, программа глэмпинга расписана на все каникулы, Она включает развлекательные интерактивы, посиделки у костра, глинтвейн, катание с горки, прогулки по заснеженному лесу. В экоотеле можно взять напрокат тюбинг, лыжи, ледянки, санки, палки для скандинавской ходьбы, а также попариться в русской бане из липы и погреться в горячей купели с шикарным видом на Волгу.

Тверская область, Калязинский район, деревня Ново-Окатово

«Снежная королева» в природном парке «Кудыкина гора»

«Кудыкина гора» — природный парк чудес и крупнейший туристический объект в Липецкой области. Созданный в 2006 году парк ежегодно посещает более 250 тыс. человек. Особенно он подходит для отдыха с детьми.

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По случаю Нового года в парке со 2 по 8 января трижды в день будут показывать созданный совместно с авторским театром «Эскизы в пространстве» спектакль «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Ее сюжет знаком каждому, а как его интерпретировали создатели — гостям предстоит увидеть самим. Спектакль получился масштабным: декорации, интерактивный формат, перевоплощения, яркие костюмы, куклы, маски. Любовь, которой наполнена эта история, согреет не только ледяное сердце Кая, но и всех зрителей.