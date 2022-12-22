В девяти граничащих с Украиной белгородских районах алкоголь можно будет купить пять часов в день

Белгородская облдума поддержала инициативу губернатора Вячеслава Гладкова об ограничении торговли алкоголем в девяти приграничных муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

По действующей редакции регионального закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» ограничение на продажу спиртных напитков в отдельных приграничных населенных пунктах установлено с 20:00 до 10:00 часов утра.

Теперь для некоторых пунктов Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов временные рамки розничной торговли алкоголем установлены с 16:00 до 11:00 утра.

В облдуме пояснили, что закон направлен на снижение доступности алкогольной продукции для населения, а также на обеспечение безопасности жителей отдельных приграничных территорий в период проведения спецоперации. «С учетом проведения СВО этот вопрос особенно актуален и важен. Все мы понимаем, что мера эта вынужденная, но одновременно мы обязаны сохранить социальное спокойствие жителей приграничья», — отметил спикер Юрий Клепиков.

Как в макрорегионе с начала спецоперации выросли продажи алкоголя — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Родина щедро поила».

Александр Прытков

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