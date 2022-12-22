Фото дня: 22 декабря

Пожар на нефтехранилище в Колумбии, последствия ледяного дождя в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хайдарабад, Индия. Торговец рождественскими товарами расчесывает ребенка Фото: Mahesh Kumar A. / AP Барранкилья, Колумбия. Пожарные едут к горящему нефтяному резервуару компании Bravo Petroleum Фото: Reuters / Charlie Cordero Вашингтон, США. Президент Украины Владимир Зеленский общается с членами Палаты представителей американского Конгресса Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Косовска-Митровица, Косово. Местные жители несут 250-метровый флаг Сербии, растянутый в ходе митинга против притеснения сербского населения в Косово и действий властей частично признанного государства Фото: Bojan Slavkovic / AP Сана, Йемен. Смотритель зоопарка дразнит львицу Фото: Reuters / Khaled Abdullah Москва. Мужчина разбивает ледяную корку на окне автомобиля Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Харьков. Разрушенный в результате обстрела жилой дом Фото: Evgeniy Maloletka / AP Следующая фотография 1 / 7 Хайдарабад, Индия. Торговец рождественскими товарами расчесывает ребенка Фото: Mahesh Kumar A. / AP Барранкилья, Колумбия. Пожарные едут к горящему нефтяному резервуару компании Bravo Petroleum Фото: Reuters / Charlie Cordero Вашингтон, США. Президент Украины Владимир Зеленский общается с членами Палаты представителей американского Конгресса Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Косовска-Митровица, Косово. Местные жители несут 250-метровый флаг Сербии, растянутый в ходе митинга против притеснения сербского населения в Косово и действий властей частично признанного государства Фото: Bojan Slavkovic / AP Сана, Йемен. Смотритель зоопарка дразнит львицу Фото: Reuters / Khaled Abdullah Москва. Мужчина разбивает ледяную корку на окне автомобиля Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Харьков. Разрушенный в результате обстрела жилой дом Фото: Evgeniy Maloletka / AP