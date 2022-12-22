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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 22 декабря

Яркие кадры четверга

Пожар на нефтехранилище в Колумбии, последствия ледяного дождя в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Хайдарабад, Индия. Торговец рождественскими товарами расчесывает ребенка

Хайдарабад, Индия. Торговец рождественскими товарами расчесывает ребенка

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Барранкилья, Колумбия. Пожарные едут к горящему нефтяному резервуару компании Bravo Petroleum

Барранкилья, Колумбия. Пожарные едут к горящему нефтяному резервуару компании Bravo Petroleum

Фото: Reuters / Charlie Cordero

Вашингтон, США. Президент Украины Владимир Зеленский общается с членами Палаты представителей американского Конгресса

Вашингтон, США. Президент Украины Владимир Зеленский общается с членами Палаты представителей американского Конгресса

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Косовска-Митровица, Косово. Местные жители несут 250-метровый флаг Сербии, растянутый в ходе митинга против притеснения сербского населения в Косово и действий властей частично признанного государства

Косовска-Митровица, Косово. Местные жители несут 250-метровый флаг Сербии, растянутый в ходе митинга против притеснения сербского населения в Косово и действий властей частично признанного государства

Фото: Bojan Slavkovic / AP

Сана, Йемен. Смотритель зоопарка дразнит львицу

Сана, Йемен. Смотритель зоопарка дразнит львицу

Фото: Reuters / Khaled Abdullah

Москва. Мужчина разбивает ледяную корку на окне автомобиля

Москва. Мужчина разбивает ледяную корку на окне автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Харьков. Разрушенный в результате обстрела жилой дом

Харьков. Разрушенный в результате обстрела жилой дом

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

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Хайдарабад, Индия. Торговец рождественскими товарами расчесывает ребенка

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Барранкилья, Колумбия. Пожарные едут к горящему нефтяному резервуару компании Bravo Petroleum

Фото: Reuters / Charlie Cordero

Вашингтон, США. Президент Украины Владимир Зеленский общается с членами Палаты представителей американского Конгресса

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Косовска-Митровица, Косово. Местные жители несут 250-метровый флаг Сербии, растянутый в ходе митинга против притеснения сербского населения в Косово и действий властей частично признанного государства

Фото: Bojan Slavkovic / AP

Сана, Йемен. Смотритель зоопарка дразнит львицу

Фото: Reuters / Khaled Abdullah

Москва. Мужчина разбивает ледяную корку на окне автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Харьков. Разрушенный в результате обстрела жилой дом

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

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