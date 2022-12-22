Программисты тратят больше всего времени на бессмысленную работу

В среднем россияне тратят более четверти рабочего времени (28%) на бессмысленную работу, показал опрос исследовательского центра Superjob. При этом четыре из десяти опрошенных заявили, что не теряют зря ни минуты, а у 8% впустую уходит более половины всего времени. По мнению 2%, то, что им приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла. Больше всего уверенных, что много времени уходит впустую, среди молодежи (до 24 лет) и у людей с невысокими доходами (до 30 тыс. руб.). Среди представителей 30 популярных профессиональных групп самые большие потери временных ресурсов у программистов, системных администраторов и менеджеров по продажам.

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Меньше всего времени тратят на бессмысленные дела диспетчеры (17%), специалисты по закупкам и менеджеры по логистике (по 18%).