Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по проблемам с отоплением

Прокуратура Челябинской области запустила горячую линию по решению проблемы некачественного теплоснабжения. Сообщить о ненадлежащем предоставлении коммунальной услуги можно по указанным на сайте ведомства телефонам и электронной почте.

В прокуратуре отмечают, что перед обращением к ним нужно уведомить о проблемах с теплом аварийно-диспетчерскую службу или управляющую компанию. В сообщении надзорному ведомству следует указать ФИО, адрес, температуру в жилом помещении, наименование организации, которой заявляли о проблеме, и дату такого обращения.

По правилам предоставления коммунальных услуг, нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки — не менее +20 градусов.