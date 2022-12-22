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Жителя Удмуртии подозревают в вымогательстве денег у пенсионера

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя деревни Хохряки по подозрению в вымогательстве денег. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, жертвой преступления стал 63-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый в квартире пенсионера вместе употребляли алкоголь. Однако после этого мужчина ударил пожилого человека доской и потребовал написать расписку о долге на сумму 55 тыс. руб. При этом пенсионер никаких денег не был должен. В последующем мужчина требовал на передачи указанных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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