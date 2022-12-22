В Ростове начались общественные обсуждения проекта нового ЖК на ул. Социалистической

Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону представил на публичные слушания проект планировки территории на ул. Социалистической, сообщается на сайте «Активный ростовчанин». На данном участке ООО «СЗ «Альянс Групп» планирует построить жилой комплекс в историческом стиле.

Согласно прилагаемой документации, территория планировки — 6,1 га в границах ул. Социалистическая — пр-кт Чехова — ул. Станиславского — пр-кт Соколова. Здесь предполагается строительство многоквартирного дома. Здание будет насчитывать 6 этажей. Жилая площадь объекта составит 14 тыс. кв. м. Также предусмотрено строительство автостоянки на 162 машино-мест, открытой автостоянки на 3 машино-места, благоустройство прилегающих территорий.

Обсуждение проекта продлится до 29 декабря.

Разрешение на планировку участка ООО «СЗ «Альянс Групп» получила от администрации города в апреле текущего года. Ростовское отделение Сбера выделило застройщику кредит в 299 млн руб. на реализацию проекта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ «Альянс Групп» учреждена в 2021 году в Ростове. Владеют предприятием в равных долях Алексей Томи и Виталий Финенко.