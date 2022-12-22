Потерпел и хватит

Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего студента юрфака ПГНИУ Александра Калинина. Он осужден за совершение мошенничества в крупном размере при получении выплат и приговорен к 400 часам обязательных работ. Как установил суд, после нападения на вуз, которое в прошлом году совершил Тимур Бекмансуров, господин Калинин обратился в больницу. Он сообщил, что получил ушиб стопы, когда выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от стрелка. Хотя на самом деле в день трагедии его вообще не было в вузе, он получил 500 тыс. руб. выплат как пострадавший. Вину в совершении преступления Александр Калинин признал полностью, пояснив, что пошел на него, так как хотел разжалобить деканат. Прокурор предлагал отправить подсудимого в колонию на 2,5 года, но суд учел смягчающие обстоятельства.

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Уголовное дело в отношении Александра Калинина рассматривалось в особом порядке несколько дней. Как следует из приговора, умысел на совершение преступления у студента юрфака возник после того, как он 21 сентября прошлого года узнал о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. На следующий день господин Калинин отправился на прием к травматологу в одну из больниц. Там он пожаловался на боли в стопе, сообщив, что получил травму во время нападения на вуз. Будущий подсудимый рассказал врачу, что 21 сентября находился на паре в одной из аудиторий на втором этаже в восьмом корпусе университета. Услышав стрельбу, он якобы испугался и вместе с остальными студентами выпрыгнул из окна, после чего почувствовал боль в ноге. Рентгенография показала, что перелома у Александра Калинина нет, ему был поставлен диагноз «ушиб».

После этого он попал в списки пострадавших при нападении и потерпевших по делу. Это позволило господину Калинину претендовать на выплаты, общий размер которых составил 500 тыс. руб. Из них 400 тыс. руб. он передал матери, а на оставшиеся деньги приобрел iPhone. При этом родители были уверены, что их сын действительно получил травму. Из материалов дела следует также, что тему получения выплат он обсуждал со своей девушкой, которая в момент стрельбы действительно была в университете. Ей Александр Калинин написал о возможности получить деньги, если та расскажет, что в результате нападения получила психологическую травму. Но студентка ответила, что это ей «неинтересно».

Проверяя показания господина Калинина, сотрудники правоохранительных органов сделали вывод, что травму в ходе нападения он получить не мог. Так, никто из находившихся в аудитории студентов не смог подтвердить, что Александр Калинин был на паре во время стрельбы. Изучение записей видеокамер показало, что ни на территорию кампуса, ни в восьмой корпус он вообще не заходил. В итоге на допросе студент признался в совершении преступления. По словам господина Калинина, он имел долги по учебе и надеялся, что получение статуса пострадавшего вызовет более лояльное отношение деканата.

В отношении Александра Калинина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Свою вину он признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, а также возместил нанесенный ущерб. В ходе прений сторон прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев предложил приговорить подсудимого к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такого наказания, судя по всему, не исключал и сам господин Калинин, который пришел на заседание с объемной сумкой.

Но в итоге суд вынес гораздо более мягкий приговор, применив ст. 64 УК РФ, которая при наличии исключительных обстоятельств позволяет назначать наказание ниже низшего предела. Суд учел, что ранее господин Калинин не был судим, положительно характеризовался в школе, добровольно возместил ущерб, признал вину и извинился за совершение преступления. В приговоре также есть ссылка на его молодой возраст.

Сам Александр Калинин на вопрос о своем отношении к приговору отвечать отказался.

Дмитрий Астахов