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В Казани всем семьям участников спецоперации оказывают меры поддержки

Власти Казани оказывают меры поддержки всем семьям участников спецоперации на Украине, где воспитываются 2,2 тыс. несовершеннолетних. Об этом рассказала глава управления по социальной политике исполкома Казани Ирина Смирнова.

«В школах и колледжах 1446 детей получают бесплатное двухразовое питание. С 1 ноября 773 родителя освобождены от абонентской платы и платы за питание в муниципальных дошкольных учреждениях. Продолжается процесс выдачи семьям карты „Батыр“», — отметила госпожа Смирнова.

Всего карту «Батыр» получили почти 1,8 тыс. детей.

"Ъ-Казань"

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