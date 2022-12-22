Концерн «Калашников» из Удмуртии освоил производство новых моделей автоматов

Концерн «Калашников» из Удмуртии освоил серийное производство автоматов «АК-15» и «АК-19». Оружие в интересах различных заказчиков разработано под патроны 7,62х39 и 5,56х45, сообщает пресс-служба компании. Обе модели отличаются от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, «АК-15» является образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава подразделений специального назначения Вооруженных сил России. В свою очередь, «АК-19» является экспортным образцом автомата под патрон 5.56х45 мм, который в том числе принят на вооружение в странах НАТО.