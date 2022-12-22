Уральских губернаторов попросили усилить работу по борьбе с сексуальным насилием над детьми

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних рекомендовала губернаторам Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александру Моору и Наталье Комаровой усилить работу по профилактике сексуального насилия над детьми. Информация об этом указана в протоколе заседания комиссии, опубликованного Минпросвещением РФ. Также такую работу необходимо провести властям еще 14 регионов.

По данным Генпрокуратуры РФ количество случаев сексуального насилия над детьми в стране с 2010 по 2021 год выросло на 44% — с 9,5 тыс. до почти 16,9 тыс. преступлений. Более 50% таких преступлений были совершены знакомым ребенку лицом, каждое пятое —— членами семьи, 11% - родителями.

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