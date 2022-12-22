В Югре на повышение пожарной безопасности объектов направят свыше 10 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре энергетики «Россети Тюмень» выполнят модернизацию систем пожарной охраны, работы пройдут на 9 высоковольтных подстанциях. Питающие центры обеспечивают электроэнергией инфраструктуру Салымского, Мамонтовского, Тепловского, Правдинского и Усть-Балыкского месторождений нефти, один объект транспортировки углеводородов и шесть населенных пунктов.



Энергетики смонтируют 23 комплекта устройств для организации современной системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Новое оборудование интегрируют в автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП). По волоконно-оптической линии информация с датчиков будет поступать в диспетчерский пункт филиала «Россети Тюмень» в Нефтеюганске связи практически мгновенно.

Новое оборудование прослужит не менее 10 лет, уточняют энергетики. Обновленная система охранно-пожарной сигнализации позволит специалистам оперативно принимать меры в случае нештатной ситуации. Стоимость инвестиционного проекта превысит 10 млн рублей.

Реализация проекта «Россети Тюмень» повысит безопасность работы оборудования подстанций, питающих нефтяные месторождения. Отметим, что через территориальные сетевые организации энергообъекты участвуют также в электроснабжении 68 социальных организаций, среди которых 9 школ, 11 детских садов и 6 больниц.