«МегаФон» улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Сделать это удалось благодаря изменению алгоритмов управления трафиком, сообщили в компании. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Оператор специально внедрил новую технологию накануне новогодних праздников, когда абоненты чаще звонят друг другу.

Немецкий Henkel планирует в ближайшее время завершить продажу своего бизнеса в России. Об этом заявила глава компании, выпускающей косметику и бытовую химию под брендами Schwarzkopf, Fa и Persil. Ранее стало известно, что Henkel обособит бизнес в России и сменит его название на Lab Industries.

Криптобиржа Huobi выпустит карту Visa. Сначала она будет доступна на нескольких европейских рынках, а в дальнейшем карту выпустят и в других регионах, говорится в сообщении биржи. В результате владельцы смогут оплачивать ею товары и услуги в 80 млн торговых точек по всему миру. Huobi Visa Card будет привязана к счетам пользователей площадки.