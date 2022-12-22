В Казани запускать пиротехнику в Новый год можно будет на четырех площадках

В новогодние праздники казанцы смогут запускать пиротехнику на четырех площадках. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районе можно будет запускать пиротехнику на майдане на улице Гаврилова, — в Кировском и Московском — на Нижнезареченской дамбе, в Вахитовском и Приволжском районах – на парковке напротив площадки проведения Сабантуя в Березовой роще; в Советском районе — на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

В праздничный период в Казани всего будут работать 407 объектов, где будут проходить мероприятия с участием детей. Охрану порядка будут осуществлять 470 сотрудников полиции.

"Ъ-Казань"