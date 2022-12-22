Саратовца приговорили к 19 годам колонии за убийство двоих человек

В Саратове 53-летний местный житель признан виновным в убийстве двоих человек с целью сокрытия другого преступления. Об этом сообщили в облсуде, СУ СК и прокуратуре региона.

Установлено, что вечером 11 июля подсудимый устроил застолье с двумя приятелями в расселенном доме по улице Лебедева-Кумача. Из-за переизбытка алкоголя между ним и 32-летним потерпевшим возник конфликт, в ходе которого последний оскорбил оппонента. Злоумышленник схватил нож и нанес обидчику несколько ранений в живот. Потерпевший выбежал на улицу. Спустя некоторое время его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в больницу. Медики боролись за его жизнь, но 12 июля мужчина скончался от полученных ран.

В день первого убийства злоумышленник прибыл в квартиру своей знакомой на проспекте Строителей, где они начали распивать спиртное. Злоумышленник во время застолья рассказал ей о совершенном преступлении, на что женщина якобы оскорбила его и сообщила, что пойдет в полицию. За это он нанес ей несколько ударов ножом и скрылся. Потерпевшая скончалась на месте от потери крови.

Подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Марина Ковалева