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Bertone показала новый суперкар GB110

Компания Bertone показала новый суперкар GB110, который будет выпущен ограниченным тиражом.

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Bertone GB110

Bertone GB110

Фото: Bertone

Bertone GB110

Bertone GB110

Фото: Bertone

Bertone GB110

Bertone GB110

Фото: Bertone

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Bertone GB110

Фото: Bertone

Bertone GB110

Фото: Bertone

Bertone GB110

Фото: Bertone

Модель, которая приурочена к 110-летию основателя итальянского кузовного ателье Джованни Бертоне, построена на базе серийного спорткара. Официально базовая модель не названа, но силуэт кузова и габариты указывают на использование Lamborghini Huracan в качестве основы для новинки.

Автомобиль получил полностью новый кузов с оригинальным дизайном, но интерьер модели не раскрыт. Заявлено, что полноприводное купе оснащено 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 1100-сильном двигателе, адаптированном для работе на биотопливе на основе переработанных пластиковых отходов.

Сроки начала производства и стоимость Bertone GB110 не названы. Обещано, что будет выпущено 33 экземпляра суперкара.

Максим Вершинин

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