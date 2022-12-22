Компания Bertone показала новый суперкар GB110, который будет выпущен ограниченным тиражом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bertone GB110 Фото: Bertone Bertone GB110 Фото: Bertone Bertone GB110 Фото: Bertone Следующая фотография 1 / 3 Bertone GB110 Фото: Bertone Bertone GB110 Фото: Bertone Bertone GB110 Фото: Bertone

Модель, которая приурочена к 110-летию основателя итальянского кузовного ателье Джованни Бертоне, построена на базе серийного спорткара. Официально базовая модель не названа, но силуэт кузова и габариты указывают на использование Lamborghini Huracan в качестве основы для новинки.

Автомобиль получил полностью новый кузов с оригинальным дизайном, но интерьер модели не раскрыт. Заявлено, что полноприводное купе оснащено 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 1100-сильном двигателе, адаптированном для работе на биотопливе на основе переработанных пластиковых отходов.

Сроки начала производства и стоимость Bertone GB110 не названы. Обещано, что будет выпущено 33 экземпляра суперкара.

Максим Вершинин