Гордума Томска сможет избрать мэра не раньше апреля

Выборы мэра Томска депутатами городской думы могут состояться не раньше апреля. Об этом сообщил «Ъ-Сибирь» спикер муниципального парламента Чингис Акатаев.

По оценке председателя гордумы, к апрелю должны завершиться все необходимые процедуры, прописанные порядком проведения конкурса. В свою очередь, председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам гордумы Илья Леонтьев предположил, что конкурсную комиссию удастся сформировать в январе или феврале. «Наверное, в январе или феврале будем объявлять сам конкурс»,– сказал он «Ъ-Сибирь».

Сессия гордумы 22 декабря утвердила порядок проведения конкурса на пост мэра. В состав конкурсной комиссии войдут по семь человек от гордумы и губернатора Томской области. Квоту муниципального парламента займут спикер Чингис Акатаев и шесть представителей от различных фракций и депутатских групп.

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Валерий Лавский