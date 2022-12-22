Проект по строительству второго планетария в Перми обсудят на публичных слушаниях

Сегодня пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление краевого Агентства инвестиционного развития (АИР) по установлению в центре города зоны для строительства планетария. АИР предложило установить на пересечении улиц Петропавловской и Попова, ниже жилого дома по ул. Петропавловской, 77, зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Представитель краевого минимущества пояснила, что АИР сопровождает проект по возведению планетария. Этой инициативе может быть присвоен статус приоритетного инвестпроекта. «Ориентировочно срок рассмотрения данного предложения — в первом квартале 2023 года»,— заметила докладчик.

Напомним, недавно стало известно, что строительством планетария в Перми может заняться столичная компания «Галатэя» Евгения Гудова.

Члены комиссии по ПЗЗ стали интересоваться выбором конкретной локации для планетария, фасадом будущего здания и другими подробностями проекта. Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова предложила направить проект по смене зонирования на публичные слушания и выслушать доклад о проекте после проведения слушаний.

Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова отметила, что место для возведения объекта является знаковым для Перми. «Очень проблематично было найти площадку, чтобы она была в шаговой доступности и имела хорошую проходимость. В части фасадных решений мы вас (членов комиссии по ПЗЗ.— «Ъ-Прикамье») услышали. Фасадные решения к следующей комиссии с коллегами отработаем, все подготовим и покажем»,— сообщила Лариса Ведерникова.

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить заявление АИР на публичные слушания.

Компания «Галатэя» может построить планетарий на участке площадью 2,4 тыс. кв. м. Территория находится на ул. Петропавловской, через дорогу от ТРК «iMALL Эспланада». Компании бизнесмена Евгения Гудова несколько лет назад разместили крупный планетарий в Петербурге, в здании бывшего газгольдера на Обводном канале, 74. Бизнесмен собирается также запустить планетарий в историческом здании тюменской бани.